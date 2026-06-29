電撃の『あつまれ どうぶつの森』Ver.3.0 ＆『Nintendo Switch 2 Edition』完全攻略本が本日発売！　部屋作りがもっと楽しくなる、ホテル客室のコーデ作例を60点収録！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、本日2026年6月29日（月）に「電撃の攻略本」ブランドより、『あつまれ どうぶつの森 無料アップデート Ver.3.0 & Nintendo Switch 2 Edition ザ・コンプリートガイド + お手本いっぱい！ リゾートホテル客室コーデ集』を刊行いたしました。

本書のイチ推しポイント

・『あつまれ どうぶつの森』無料アップデート Ver.3.0および『Nintendo Switch 2 Edition』の新システム・新要素を徹底解説

・新規追加アイテムを完全網羅。リメイク画像を含む詳細データもかんぺき掲載

・60点もの「リゾートホテル」客室コーディネート作例を収録

・130点以上のオリジナルマイデザインがダウンロード可能

今回は本書の詳しい内容と、中身をチラッとお見せします！

●無料アップデート Ver.3.0で楽しめる要素

客室のコーディネートを楽しめたり、新アイテムを入手したりできる「リゾートホテル」、夢の世界で島をゼロから自由に作ることができる「夢の島」や、『スプラトゥーン』シリーズや『ゼルダの伝説』シリーズとのコラボアイテムなど、島暮らしがますます楽しくなる「無料アップデート Ver.3.0」の全要素を完全網羅!!

リゾートホテル

コラボアイテム

新規アイテムデータ

●『Nintendo Switch 2 Edition』で楽しめる要素

高精細な画像で島暮らしを楽しめるだけでなく、新アイテム「メガホン」や直感的な操作が可能になる「マウス操作」、カメラ接続で可能になる「カメラプレイ」や最大12人での通信プレイと、『Nintendo Switch 2 Edition』で追加された新システムの詳細を徹底解説!!

快適に遊べる新機能が追加／メガホン

●客室コーデのアイデアnote

「無料アップデート Ver.3.0」の目玉要素のひとつ「リゾートホテル」のお手伝いを楽しめる「客室のコーディネート」を題材に、部屋コーデの実践テクニックの解説と客室コーディネートの作例を60点掲載。さまざまなインテリアのアイデアや"映える"部屋をコーディネートするためのテクニックがまるわかり。

さらに作例集の中で使用した130点以上の本書オリジナルマイデザインがダウンロード可能。自分の部屋で使ってみたり、マイデザイン作りのお手本としたり、楽しみ方はプレイヤーそれぞれ。

部屋コーデの実践テクニック

リゾートホテルの客室コーディネート

本書は紙書籍版と電子書籍版が同日発売されます。紙版・電子版ともに内容は同じとなっており、紙版は全国の書店やオンラインストア、電子版は電子書籍ストアにてお買い求めいただけます。また、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」では試し読みが公開中です。

本書にぜひご期待ください。

概要

【書 名】あつまれ どうぶつの森 無料アップデート Ver.3.0 & Nintendo Switch 2 Edition ザ・コンプリートガイド + お手本いっぱい！ リゾートホテル客室コーデ集

【発売日】2026年6月29日（月）

【仕 様】オールカラー／A5判／ルビ付き／288ページ

【定 価】 1,430円（本体1,300円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信中

※本書は『あつまれ どうぶつの森』Ver.3.0からVer.3.0.3までの情報を中心に掲載しています。

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322603001644/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4040900227/

(C) Nintendo

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※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

電撃の攻略本とは

「電撃の攻略本」は、「ゲームの電撃」ブランドにおける1レーベルです。攻略本をはじめ、画集、設定資料集といったゲーム関連書籍を数多く刊行しています。

公式サイト：https://books.famitsu-dengeki.com/

公式X（Twitter）：https://X.com/FD_books_info/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイトURL： https://kadokawagamelinkage.jp