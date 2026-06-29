【Ado 日産スタジアムライブ「Ao」開催記念】小説『ビバリウム Adoと私』スペシャルカバー版とグッズの販売が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長CEO：夏野剛）は、2026年7月4日（土）・5日（日）に日産スタジアムで開催される『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』会場およびカドストにて、小説『ビバリウム Adoと私』スペシャルカバー版および記念グッズを数量限定で販売いたします。

- 『ビバリウム Adoと私』スペシャルカバー版が販売決定

商品ラインナップ

１.『ビバリウム Adoと私』MVバージョンスペシャルカバー版（書籍単品）

現在大ヒット発売中のAdo初となる自伝的小説『ビバリウム Adoと私』に、楽曲『ビバリウム』のMVをあしらった特別な装丁が登場。書籍の中身はそのままに、カバーには楽曲『ビバリウム』のMVで印象的な「クローゼット（箱庭）にいるAdo」とアニメ―ションのショットを使用。楽曲の世界に没入できる、メモリアルなデザインとなっています。

【定価】

1,870円（本体1,700円＋税）

【商品仕様】

＜書籍＞

サイズ：（約）縦188mm×横128mm

素材：紙

ページ数：336

生産国：日本

２.日産スタジアムライブ記念 箔押しクリアしおり3種セット（書籍＋箔押しクリアしおり）

カドストで大好評を博した第1弾に続き、箔押しクリアしおり第2弾が書籍とのセットで登場。

単行本にも文庫本にも挟みやすいスマートなサイズ感（約60mm×150mm、PET素材）はそのままに、全3種のうち2種はMV内のショットを使用し、『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』の「チケット風デザイン」に仕上げました。3種すべてが輝くオーロラ銀箔をあしらった豪華仕様。Adoの全身イラストに加え、Day1チケット風デザイン、Day2チケット風デザインがセットになっており、ライブの興奮をそのまま手元に残せるアイテムです。

箔押しクリアしおり イメージ



【価格】

価格：3,080円（本体2,800円+税）

【商品仕様】

＜書籍＞

サイズ：（約）縦188mm×横128mm

素材：紙

ページ数：336

生産国：日本

＜箔押しクリアしおり＞

サイズ：（約）150mm×60mm

素材：PPツヤクリア

生産国：日本

販売概要

ライブチケットをお持ちでない方も、販売時間内であればどなたでもご購入いただけるスタジアム外周での販売となります。

日時： 2026年7月4日（土）・5日（日） 各日 10:00 ～ ライブ終演後まで（※なくなり次第終了）

場所： 日産スタジアム ライブ会場特設物販エリア

注意事項：会場販売分は数に限りがございます。両日とも予定数がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

【後日、オンラインでの数量限定販売も決定！】

当日会場にお越しいただけない方や、会場で売り切れにより購入できなかった方のために、後日「カドスト」にて数量限定での事後通販を予定しております。詳細はカドストの公式Xアカウント（@kadokawastore）、およびカドストにて追って発表いたします。

- 首都圏主要10駅にて交通広告を大展開！

2026年6月29日（月）より一週間、JR東日本の首都圏主要10駅にて『ビバリウム Adoと私』の交通広告が掲出されます。

今回の広告では、各駅ごとに異なる本文中のキーフレーズや文章をそれぞれ抜粋して展開。さらに、書籍制作にまつわる「こぼれ話」も、駅ごとに一文ずつ掲載しています。

7月4日（土）より開催される日産スタジアムライブの直前や当日にぜひお楽しみください。

※画像はイメージです※画像はイメージです

「Adoちゃんぬいぐるみ」と一緒に写真が撮れるAR登場！

さらに、上記の交通広告に掲載されているQRコードから、「Adoちゃんぬいぐるみ」と一緒にARフォト撮影をお楽しみいただけるキャンペーンの案内をご覧いただけます。案内に沿ってキャンペーンページにアクセスすると、 小説『ビバリウム Adoと私』の豆本を手にした「Adoちゃんぬいぐるみ」ARが出現！ 一緒にフォト撮影をお楽しみいただけます。

AR画像パターン１.AR画像パターン２.

【掲出期間】

2026年6月29日（月）～2026年7月5日（日）

【掲出駅】

新宿駅：B1改札内（東改札もしくは中央東改札）

高田馬場駅：1F改札内（早稲田口改札内店舗正面）

恵比寿駅：3F改札外（エスカレーター正面）

目黒駅：B3改札内（東急乗換地下通路エレベーター横）

池袋駅：B1改札内（南口改札内3番線階段下）

東京駅：B1改札内（丸の内地下北口改札精算所正面）

新橋駅：1F改札外（南改札コインロッカー正面）

秋葉原駅：M2F改札内（昭和通り改札内5番線階段横）

大宮駅：2F改札外（ルミネ1正面）

横浜駅：B1改札内（南改札精算所付近）

※駅及び駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※問い合わせ先はこちら：https://kdq.jp/kdbook

- 書籍情報

クローゼットから世界へ。歌い手・Adoの軌跡と、心の奥にいる“私”の真実を描く、初のノンフィクション小説。

Ado自らが語った半生をもとに、ベストセラー作家・小松成美が3年に及ぶ取材を重ねて書き下ろした本作。これまであまり語られてこなかった幼少期、不登校となった学生時代、救いとなった「歌い手」への挑戦、所属事務所クラウドナイン代表取締役社長・千木良卓也氏との出会い、そして「Ado」誕生からワールドツアーへの躍進までを余すことなく描き出す。

ビバリウムとは、生き物が住む自然環境を再現した小さな箱庭のこと。デビュー前、自宅のクローゼットで録音していたことで知られるアーティストは、その箱庭でどのような想いを抱き、何を作り出していたのか。「Ado」という一人の少女の物語が本書で明かされる。

【原作者プロフィール】Ado（アド）

23歳の歌い手。2020年に『うっせぇわ』でメジャーデビューを果たし社会現象に。22年1月に発売した1stアルバム『狂言』や映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』はランキングを席巻しロングヒット。2025年4月からは全33都市を回る日本人最大級規模の世界ツアーを開催し、大成功を収めた。11月には自身初の東阪ドームツアーを完遂。2026年7月には日産スタジアム公演を開催する。

【著者プロフィール】 小松成美（こまつ なるみ）

ノンフィクション作家。神奈川県横浜市生まれ。広告会社、放送局勤務などを経て、1990年より本格的な執筆活動を開始。主な作品に『中田英寿 鼓動』『中田英寿 誇り』『イチロー・オン・イチロー』『勘三郎、荒ぶる』『YOSHIKI/佳樹』『全身女優 私たちの森光子』『横綱白鵬 試練の山を越えて はるかなる頂へ』『熱狂宣言』『それってキセキ GReeeeNの物語』『虹色のチョーク』『Ｍ 愛すべき人がいて』など多数ある。ノンフィクション作家・小説家。神奈川県横浜市生まれ。広告会社、放送局勤務などを経て、1990年より本格的な執筆活動を開始する。主な作品に『アストリット・キルヒヘア ビートルズが愛した女』『中田英寿 鼓動』『中田英寿 誇り』『イチロー・オン・イチロー』『仁左衛門恋し』『勘三郎、荒ぶる』『YOSHIKI/佳樹』『全身女優 私たちの森光子』『横綱白鵬 試練の山を越えて はるかなる頂へ』『熱狂宣言』『それってキセキ GReeeeNの物語』『虹色のチョーク』『Ｍ 愛すべき人がいて』『奇跡の椅子 AppleがHIROSHIMAに出会った日』など多数。日本文藝家協会会員。

【書誌情報】

『ビバリウム Adoと私』

原作：Ado

著者：小松成美

定価：1,870円 （本体1,700円＋税）

発売日：2026年2月26日

判型：四六判

ページ数：336

ISBN：9784048976602

発行：株式会社KADOKAWA

販売サイト一覧URL：https://ado.lnk.to/vivarium_novel