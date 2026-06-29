セガ発男性VTuberユニット「はいはぴ!!」KADOKAWA提供の「CSP」を利用開始

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（以下：KADOKAWA）と株式会社セガ（以下：セガ）は、セガが展開する男性VTuberユニット「はいはぴ!!」が、KADOKAWAが提供するYouTubeMCN「CSP（クリエイターサポートプログラム）」の利用を開始したことをお知らせいたします。






CSPを利用することにより、ゲーム・アニメ・カラオケ音源など、さまざまな著作物を二次利用できるようになり、「はいはぴ!!」メンバーはより幅広い活動が可能となります。




■「はいはぴ!!」とは？


セガ発男性VTuberユニット「はいはぴ!!」


「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」


その問いから生まれたのが「はいはぴ!!」。


幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニットです！





【各公式SNS】
はいはぴ!!


https://www.youtube.com/@haihapi


https://x.com/Hai_Hapi




桃瑠 / Momoru


https://www.youtube.com/@momoru_haihapi


https://x.com/Momoru_HFF




愛狼 / Mero


https://www.youtube.com/@mero_haihapi


https://x.com/Mero_HFF




紅千歌 / Kurechika


https://www.youtube.com/@kurechika_haihapi


https://x.com/Kurechika_HFF




雫空 / Shizuku


https://www.youtube.com/@shizuku_haihapi


https://x.com/Shizuku_HFF




■「CSP（クリエイターサポートプログラム）」とは？





　「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです（2022年3月提供開始）。




KADOKAWAグループは、「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、CSPを展開することで、自社のアニメ（一部）やクリエイターのコンテンツ等、著作物（IP）の二次利用を許諾し、世界中で「創作の連鎖」が生まれることを目指しています。




現在、VTuber・ストリーマーら国内外のクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど、幅広いYouTubeチャンネルがCSPを利用しており、利用チャンネル数は780チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,800万人以上（*2）にのぼります。




CSPにご興味のあるクリエイターや権利者の皆様は、お気軽にお問い合わせください。




(*1)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。




引用：YouTubeヘルプ（https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja）


(*2)2026年3月時点




以上




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【お問い合わせ先】


株式会社KADOKAWA「CSP（クリエイターサポートプログラム）」担当


E-mail：csp-info@ml.kadokawa.jp


X（Twitter）：https://twitter.com/CreatorSupportP