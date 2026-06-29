セガ発男性VTuberユニット「はいはぴ!!」KADOKAWA提供の「CSP」を利用開始
株式会社KADOKAWA（以下：KADOKAWA）と株式会社セガ（以下：セガ）は、セガが展開する男性VTuberユニット「はいはぴ!!」が、KADOKAWAが提供するYouTubeMCN「CSP（クリエイターサポートプログラム）」の利用を開始したことをお知らせいたします。
CSPを利用することにより、ゲーム・アニメ・カラオケ音源など、さまざまな著作物を二次利用できるようになり、「はいはぴ!!」メンバーはより幅広い活動が可能となります。
■「はいはぴ!!」とは？
セガ発男性VTuberユニット「はいはぴ!!」
「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」
その問いから生まれたのが「はいはぴ!!」。
幻獣の力を得てバーチャル世界へ飛び込んだ4人のタレントが、二次元と三次元の境界を越えて“HYPER HAPPY”を届けていく、男性VTuberユニットです！
【各公式SNS】
はいはぴ!!
https://www.youtube.com/@haihapi
https://x.com/Hai_Hapi
桃瑠 / Momoru
https://www.youtube.com/@momoru_haihapi
https://x.com/Momoru_HFF
愛狼 / Mero
https://www.youtube.com/@mero_haihapi
https://x.com/Mero_HFF
紅千歌 / Kurechika
https://www.youtube.com/@kurechika_haihapi
https://x.com/Kurechika_HFF
雫空 / Shizuku
https://www.youtube.com/@shizuku_haihapi
https://x.com/Shizuku_HFF
■「CSP（クリエイターサポートプログラム）」とは？
「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです（2022年3月提供開始）。
KADOKAWAグループは、「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、CSPを展開することで、自社のアニメ（一部）やクリエイターのコンテンツ等、著作物（IP）の二次利用を許諾し、世界中で「創作の連鎖」が生まれることを目指しています。
現在、VTuber・ストリーマーら国内外のクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど、幅広いYouTubeチャンネルがCSPを利用しており、利用チャンネル数は780チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,800万人以上（*2）にのぼります。
CSPにご興味のあるクリエイターや権利者の皆様は、お気軽にお問い合わせください。
(*1)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。
引用：YouTubeヘルプ（https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja）
(*2)2026年3月時点
以上
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【お問い合わせ先】
株式会社KADOKAWA「CSP（クリエイターサポートプログラム）」担当
E-mail：csp-info@ml.kadokawa.jp
X（Twitter）：https://twitter.com/CreatorSupportP