賃貸の初期費用分割払い「スムーズ」、総額7億円でシリーズCをファーストクローズ

株式会社スムーズ

株式会社スムーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小泉 拓）は、総額約7億円でシリーズC資金調達をファーストクローズしたことをお知らせいたします。昨年12月に発表したシリーズB(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000058784.html)に続き、創業からの資金調達額は融資・運転資金枠を含めて、累計で約42.2億円となりました。

本ラウンドでは、新規株主としてJICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：鑓水 英樹）を迎えて出資を受けるとともに、既存株主である前澤ファンド・XTech Ventures・サイバーエージェント・キャピタルより追加出資を受けました。インフレとともに家賃や初期費用が高騰している昨今において、サービスの社会的意義と事業の成長性を評価いただいています。

スムーズは、賃貸契約時の初期費用を分割払いにできるサービスとして、加盟店数が昨年対比約2.5倍に伸長し、累計LINE友だち登録数が47万人を突破するなど成長を続けています。今回調達した資金は、今後の上場準備に向けた採用やサービス改善に活用し、さらなる事業拡大を加速してまいります。

第三者割当増資の概要

スムーズとは

- 調達金額- - 約7億円- 調達方法- - 第三者割当増資- 引受先（敬称略）- - 新規投資家- - - JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社- - フォロー投資家- - - 前澤ファンド- - - XTech Ventures- - - サイバーエージェント・キャピタル

スムーズは、賃貸契約時に発生する敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用を分割払いにできるサービスです。入居者は初期費用を一括払いせずに、好きな物件に引越しができます。

賃貸仲介会社からは、初期費用を理由に成約を断念する顧客の取りこぼしを防ぎ、成約率・売上の向上につながるサービスとして評価されています。さらに、「サービスの導入・利用ともに無料」「最短15秒で審査結果が分かる利便性」などによって、全国で導入店舗数が急増しています。

スムーズが向き合う社会課題

賃貸入居時には初期費用として、家賃の数カ月分を一括払いすることが一般的です。初期費用の高さは10年連続で賃貸の困りごとの第1位に挙げられる深刻な社会課題となっており、いまなお解消されていません。

国土交通省 住宅「住宅市場動向調査」

加えて近年は家賃そのものの高騰も進んでいます。日本経済新聞（2026年5月）(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB258XV0V20C26A5000000/)では、東京23区の単身向け物件の家賃が過去最高水準になっていることを報じています。

家賃と比例して初期費用が高額化しており、希望の物件を諦めるケースは今後さらに増えることが予想されます。スムーズは、初期費用を分割払いできる仕組みを通じてこの課題に向き合い、誰もが住みたい場所に住める社会の実現を目指しています。

事業成長の実績

スムーズは、根強い分割払いのニーズに応える形で事業成長を続けております。LINE友だち登録数は累計47万人に達し、加盟店数は昨年対比約2.5倍にまで伸長しました。これらの数値は、初期費用の分割払いというサービスが、入居者・加盟店の双方に着実に浸透していることを示しています。

資金使途と今後の展望

累計LINE登録者数賃貸仲介店舗数

今回調達した資金は、主に以下の2領域に活用してまいります。

1. 組織強化

事業拡大を支えるチームづくりに向け、エンジニア・営業・管理部門を中心に採用を加速してまいります。スムーズは現在、急成長フェーズにあり、上場準備に向けて共に事業をつくる仲間を積極的に募集しています。

▼募集中職種

管理部長(https://herp.careers/v1/smooth/ve_88Hse01XK)

Software Engineer(https://herp.careers/v1/smooth/IL5hYksrxX3J)

Senior SWE(https://herp.careers/v1/smooth/zYb5eXb3SHDw)

2. サービス改善

入居者・加盟店双方の体験向上に向け、サービス改善への投資を継続します。具体的には、AIを活用した業務効率化の加速、不動産会社との提携拡大、金融基幹システムの強化、ユーザビリティ向上など、提供価値の最大化に注力していきます。

代表取締役コメント

株式会社スムーズ代表取締役 小泉 拓

資金調達を実現できたのは、投資家の皆さま、取引金融機関の皆さま、取引先の皆さま、従業員、そしてユーザーの皆さまなど、多くのステークホルダーのご支援があってこそです。心より感謝申し上げます。



調達した資金は、より多くの方に「スムーズ」を届けるためのサービス改善、組織強化に活用してまいります。

引越しは、新しい仕事、新しい学校、新しい家族との暮らしなど、一人ひとりの人生の願いにつながる大切な一歩です。私たちはこれからも、より多くの方の「願いに近づく引越しを叶える」というミッションの実現に向けて挑戦を続け、すべてのステークホルダーの皆さまの期待に応えられる会社を目指してまいります。

引受先コメント

JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社小沼 真幸氏

昨今のインフレを背景に家賃高騰が社会問題化しています。将来有望な働く世代の方々においても初期費用の増大がネックで住環境の悪化が懸念されます。こうした課題を解決し、生活を豊かにするものと考え、スムーズへ投資させていただきました。さらに、賃貸事業者のキャッシュレス推進にも資すると考えています。

株式会社前澤ファンド代表取締役 久住 拓寛氏

家賃や賃貸初期費用の高騰により、住みたい場所に住むこと自体が大きなハードルになりつつある今、スムーズが取り組む社会課題の意義はますます高まっています。 小泉さん率いるチームの圧倒的な実行力と、ユーザー・提携不動産会社双方から支持を広げる成長を高く評価し、追加出資を決定しました。 今後も挑戦を後押しし、より多くの人の選択肢を広げるサービスへ成長していくことを期待しています。

XTech Ventures代表パートナー 手嶋 浩己氏／アソシエイト 猪原 裕太氏

手嶋 浩己氏猪原 裕太氏

前回に続き、追加投資をさせていただきました。先般も書きましたが、そもそもシード期から3度にわたって「こんな事業成り立ちようがないのでは」「ジャンル、カテゴリーとして無理、努力の工夫とかの話ではないのでは」と（大変失礼ながら）小泉さんに伝えていた私が「成り立っている！！！凄まじい！！！」なって手のひら返しで投資したのが前回です。そこから1年ほど。小泉さんの熱量に惹きつけられた大人の経営チームがハードワークを行い、日本の大企業各社から提供されたバックファナンス含めた資金や信用をもとに、ユーザーの皆様に「引越し経験の前倒し」という人生における稀有な価値提供を続けていく様をみてきました。成り立つ成り立たないとか儲かる儲からないとかの次元を超えて、どこまで大きいユニークな金融事業を作っていってくれるのか、非常に楽しみになってきました。

サイバーエージェント・キャピタル矢崎 啓太氏

これまでご一緒する中で、一貫してユーザーの強烈なニーズを感じており、スムーズは着実になくてはならないサービスに近づいています。 1ヶ月分の給与を超える金額を引越し時に支払わなければならないという構造は、誰もが負担に感じながらも受け入れてきた当たり前でした。この当たり前に対して違和感を抱き続け、サービスをここまで拡大してきたスムーズチームの根気強さは目を見張るものがあります。少しでもスムーズにご関心をお持ちいただける方は、ぜひご連絡ください。

株式会社スムーズについて

スムーズは、「願いに近づく引越しを叶える」をミッションに、賃貸契約時の初期費用を分割で支払える「スムーズ」を展開しています。LINEを活用した申し込みの簡単さと、自動審査によるスピード感のある対応が支持され、LINE友だち登録数は累計47万人を超えています。

会社名：株式会社スムーズ

所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング5階

代表者：代表取締役 小泉 拓

設立：2019年05月

資本金：7.3億円（資本余剰金含む）

事業内容：賃貸初期費用あと払いサービスの開発・提供

コーポレートURL：https://corp.smooth.jp/

サービスURL：https://smooth.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社スムーズ

広報担当

E-mail：pr@smooth.jp

■ ファイナンスに関するお問い合わせ窓口

株式会社スムーズ

ファイナンス担当

E-mail：finance@smooth.jp