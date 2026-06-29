【30年ぶりのCM出演】マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」の新CM「ハッピーダンス」にせんだみつおさんが特別出演！　″ナハナハ″を思わせるダンスポーズがきっかけに

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ )は、6月15日に公開し、Xでトレンド入りを果たすなど話題を呼んだ新CM「ハッピーダンス」において、CM出演が30年ぶりとなるせんだみつおさんが特別出演していたことをお知らせいたします。SNSでは「ハッピーダンス」を楽しむ投稿も広がりを見せており、今回、せんだみつおさんの出演背景や撮影時のエピソードをご紹介します。

出演者紹介

せんだ みつお

■生年月日: 1947年7月29日

出身地: 樺太（サハリン）生まれ、東京都育ち

血液型: O型

■略歴

1970年代に『ぎんざNOW!』（TBS）や『金曜10時!うわさのチャンネル!!』（日本テレビ）などで司会・レギュラーを務め、一躍お茶の間の人気者に。「ナハナハ」のギャグで日本中にブームを巻き起こす。飲み会などで定番となっている「せんだみつおゲーム」のモチーフとしても知られ、世代を超えた圧倒的な知名度を誇る。現在もテレビ、ラジオ、イベント司会などで幅広く活躍中。

出演のきっかけ

CM制作中に生まれた思いがけない偶然でした。

CM内で採用したダンスポーズが、せんだみつおさんの代名詞ともいえる「ナハナハ」を彷彿とさせたことから、制作チームの間で「このポーズはぜひご本人に踊っていただきたい」という声が上がり、今回の出演オファーへとつながりました。

完成したCMでは、せんだみつおさんが作品の世界観に自然に溶け込む形で登場。特徴的なポーズや存在感がさりげなく散りばめられており、気づいた瞬間に思わずニヤリと笑みがこぼれるような遊び心あふれる演出となっています。

一度見ただけでは気づかないかもしれない、そんな“隠れキャラ”のような登場シーンも本CMの見どころの一つ。ぜひ映像の隅々までご覧いただき、せんだみつおさんを探してみてください。

出新CM「 ハッピーダンス 」

・URL：https://youtu.be/RlH1Ha1eJ2E (https://youtu.be/RlH1Ha1eJ2E)

・公開日：2026年6月15日

せんだみつおさんコメント

まさかこのような形で出演することになるとは思いませんでしたが、企画を聞いた瞬間、「これは若い方に知って貰えるチャンス！（笑）」と思いました。

ダンスでCMも初挑戦！

撮影はとても楽しく参加させていただきました。

自然に溶け込む演出になっているので、ぜひ「どこにいるかな？」と探しながら見ていただければと思います。

またナハナハブームがきますように！ナハッ！！

当日撮影の裏側

URL：https://youtube.com/shorts/_QACfNBNFgw 公開日：2026年6月29日

“ナハナハ”炸裂、そしてまさかのせんだみつおゲーム対決も！？撮影当日、せんださんは現場で初めてダンス振付をチェック。「できるかな～（笑）」と話しながらスタジオ入りしたものの、本番では独特のテンポ感でダンスを披露し、“ナハナハポーズ”を決めた瞬間、現場は笑いと拍手に包まれました。

さらに今回の撮影では、ブランドアンバサダーのゆきぽよさんとせんださんとの共演も実現。

2人で並んで踊るシーンでは、どこか絶妙にクセになる空気感が生まれ、スタッフからも思わず笑いが漏れる場面も。

加えて、撮影の合間には急遽“せんだみつおゲーム”もスタートし、まさかの本家との勝負に。思わぬ真剣勝負が繰り広げられ、終始笑いの絶えない 笑顔あふれるひとときとなりました。

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

2025年 ゆきぽよ さん

2026年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,タブレット,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：

https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

ハッピーメール公式YouTube：

https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイトハッピーライフ：

https://happymail.co.jp/happylife/