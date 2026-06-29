【瀬戸ももあプロデュース】一番盛れるギャル水着「moala」2026新作が本日発売！

株式会社DRESS DESIGN WORKS

株式会社DRESS DESIGN WORKS（所在地：大阪市中央区、販売責任者名：桐野 春花 ）が展開するキャバクラドレスブランド『Tika（ティカ）』は、モデル・インフルエンサーとして絶大な人気を誇る瀬戸ももあがプロデュースする水着ブランド「moala（モアラ）」の待望のコレクション第2弾（全9型）を、2026年6月29日（月）12時より公式通販サイトにて販売開始いたします。

「“盛れる”も“可愛い”も絶対に妥協しない」というギャルマインドが詰め込まれた本コレクションは、

Z世代をはじめとする最先端のトレンドファッションを愛するすべての女性へ向けた、スタイルアップを叶える特別なラインナップとなっています。

■ プロデューサー瀬戸ももあが新作に込めた熱い想い

今回の第2弾では、第1弾の「Moala」らしさを活かしながらも、これまでとはまた違ったデザインに挑戦しました!!(ハート)

特にこだわったのは、どんな方でも自信を持って着られる1着にすることです。

肌が白い方でも日焼けした肌の方でも可愛く見えるカラーやデザインはもちろん、体型を自然にカバーしながら、より綺麗なシルエットに見えるよう細かい部分までこだわって仕上げました🧡

第1弾の良さを大切にしつつ、新しい魅力も感じてもらえる水着になったと思います🫶🏽

実際に手に取って、着た瞬間に「可愛い！」と思っていただけたら嬉しいです。

沢山の素敵な夏の思い出の1部になりますように🌺🌺🌺🌺🌺 🌺🌺 🌺 🌺

■ プロデューサー瀬戸ももあが主役に選んだ、今夏イチバン輝くマストバイ3選

商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swjjmo2603）★気分でガラリと表情を変える！ピンクペイズリー×ビターブラウンの優秀2wayビキニ

甘すぎないピンクのペイズリー柄に、深みのあるビターブラウンを掛け合わせた、今っぽさ満点のリゾートビキニ。 その日の気分やシーンに合わせて「重ね着風のレイヤードスタイル」と「ペイズリー柄を全面に出したシンプルスタイル」の2パターンを自由自在に着回せる驚きの2way仕様。 華奢なストリング（紐）デザインがバストやヒップに絶妙な抜け感をプラスし、自分好みのジャストサイズで美しいシルエットをメイクします。

商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swjjmo2604）★ラグジュアリーに煌めく。クロスネック×体型カバーを叶える上品グリッタービスチェ水着

上品なグリッターニットの煌めきが、リッチなリゾートシーンに映えるビスチェタイプの最新作。 視線を集めるクロスネックとフロントオープンのセクシーな上半身に対し、お腹周りをふんわりカバーするフレアシルエットで抜群のスタイルアップ効果を発揮します。 サイドのドロストデザインが海外インポートのようなこなれ感をプラスする、プロデューサー瀬戸ももあのセンスが光るラグジュアリーな1着です。

商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swjjmo2606）★レトロポップにスタイルアップ！お腹カバーと美ウエストを叶える2段フリルデニム水着

トレンドのデニム素材に白いパイピングが映える、どこかヴィンテージライクで計算高い甘さのビスチェデザイン水着。 贅沢にボリュームを持たせた2段のティアードフリル。気になるお腹周りを自然に隠しながら、ペプラム効果でキュッと引き締まった究極のくびれウエストを強調します。 ガーリーになりすぎずカジュアルなデニムの質感でヘルシーに着こなせるため、露出を少し抑えたい水着初心者さんにも自信を持っておすすめできる、360度どこから見ても愛らしい一推しアイテムです。

■ 2026年夏を彩る「moala」新作バリエーション（注目6型）

■大好評を博した伝説の「第1弾コレクション」（全5型）

商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swjjmo2601）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swjjmo2602）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swjjmo2605）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swjjmo2607）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swmo609）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swmo70580）

ブランドの原点であり、発売当初からSNSを中心に大きな話題を呼んだ第1弾コレクション。

今作（第2弾）のルーツとも言える、色褪せないギャルマインドが詰まった定番ラインナップも合わせてチェック！

商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swmo2503）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swmo2501）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swmo2501a）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swmo2502）商品URL（https://www.tika.jp/c/swimwear/ml-swmo2503a）

■ プロデューサープロフィール

瀬戸ももあ

若い世代を中心に絶大な支持を集める人気モデル・インフルエンサー。独自のファッションセンスとブレない“ギャルマインド”が同世代の女性から共感を呼び、SNS総フォロワー数は約70万人を超える。

元egg専属モデルであり、現在はソロアーティスト「MOMOA」としての活動や、水着ブランド「moala」のプロデュースなど、マルチな才能でトレンドを牽引し続けている。

・Instagram：（https://www.instagram.com/momoa.seto/）

・TikTok：（https://www.tiktok.com/@momoa_1130）

■ 通販サイト「Tika（ティカ）」について

キャバドレス・パーティードレスをはじめ、トレンドの水着や浴衣などを幅広く展開する人気レディース通販サイト。

女の子が「一番可愛くなれる瞬間」をトータルでサポートする豊富なアイテムを取り揃えています。

商品一覧ページはこちら

■ 公式通販サイト （https://www.tika.jp/）

【会社概要】

販売事業者名： 株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名： 桐野春花

所在地： 〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号： 06-6210-1708（代表 / 大阪支社）

事業内容：レディースファッションの小売及びオリジナルブランドの企画及び開発