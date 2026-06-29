「開業準備で集客まで手が回らない」司法書士をサポート。初期費用0円・月3.3万円で相続案件サイトを最短2週間でご提供

ドットアンドノード株式会社

Webマーケティング支援を手がけるドットアンドノード株式会社（静岡県静岡市葵区、代表取締役：稲垣達也）は、新たに独立開業する司法書士・開業直後の司法書士を対象とした「司法書士 新規開業パック」の提供を開始しました。

相続案件に特化したホームページ制作・管理とGoogleビジネスプロフィール（マップ）設定を、初期費用0円・月額3.3万円（税込）・最短2週間で提供することをベースに、パンフレット・名刺作成や広告運用を事務所の事情に合わせて選べるオプションとして一括支援します。

同社は司法書士業界では50事務所以上のWeb集客を支援しています。

▼司法書士 新規開業パック 詳細

https://dot-node.com/shihou-kaigyou-pack/

背景

ドットアンドノードは従来、既存事務所の集客を支援する「繁盛司法書士パック」（https://dot-node.com/hanjyo/）を提供してきました。

一方で、その問い合わせのなかには「これから独立開業する」「開業したばかりで多忙であり、まず集客の基盤だけ整えたい」という、開業フェーズ特有のニーズが少なくありませんでした。

司法書士試験に合格すれば独立開業は可能ですが、開業直後の事務所は知名度がゼロに等しく、新規顧客の獲得は容易ではありません。さらに開業準備期は、登録手続き・事務所開設・備品調達などに追われ、集客の整備まで手が回りにくいのが実情です。

こうした「開業前後で、まず最低限の集客基盤を素早く・低コストで持ちたい」という需要に応えるため、既存の繁盛司法書士パックとは別に、開業フェーズに特化した新サービスとして「新規開業パック」をリリースしました。

ベースプランを相続案件に特化させたのには理由があります。相続手続きの代行は、依頼者が法人ではなく一般の個人であり、「相続 手続き」「相続登記 ◯◯市」といった検索需要が地域単位で安定して存在します。

検索からの流入を受け止めやすく、Web集客との親和性が高いため、司法書士事務所が最初に成果を得やすい分野だと考えています。

支援内容

「司法書士 新規開業パック」は、相続案件に特化した集客基盤の構築をベースとし、開業後の集客に必要なツールを事務所の事情に合わせて追加できる構成です。

【ベース／初期費用0円・月額3.3万円（税込）】

- 相続案件特化サイトの制作・管理＋Googleマップ設定：相続分野に特化したホームページを制作・運用管理し、Googleビジネスプロフィール設定まで含めて提供- 最短2週間で納品し、開業初期の負担を抑えて集客の起点を確保

【オプション】パンフレット・名刺作成：オフライン接点での信頼形成ツールを整備

【オプション】広告運用：早期に問い合わせを獲得したい事務所向けに対応

初期費用0円で始められ、必要なオプションだけを選べるため、開業時点の予算・状況に応じて無理のない形で集客基盤を構築できます。

会社概要

社名：ドットアンドノード株式会社

所在地：静岡県静岡市葵区昭和町10-4 Sozosya昭和町ビル201

代表者：代表取締役 稲垣達也

設立：2023年12月

事業内容：Webマーケティング支援（SEO・AIO・広告運用・サイト制作・動画制作 ほか）、司法書士など士業向けの開業・集客支援

理念：「中小企業にこそ戦略を」

コーポレートURL：https://dot-node.com/

お問い合わせ先

ドットアンドノード株式会社

TEL：050-5369-1176

Email：info@dot-node.com

URL：https://dot-node.com/shihou-kaigyou-pack/#contact