英語ほか41言語に対応する訪日外国人対応クリニック「Japan International Clinic ASAKUSA」を浅草に開業

一般社団法人SIGクリニック内観

一般社団法人SIGが運営するJapan International Clinic ASAKUSA（ジャパン・インターナショナルクリニック浅草、所在地：東京都台東区浅草）は、2026年7月1日、インバウンド対応の常設クリニックを浅草に開業します。

クリニックでは医師・看護師は全員がバイリンガル以上。翻訳機器も活用することで、英語ほか41言語に対応します。風邪や発熱などの初期診療（プライマリケア）を、月曜から日曜まで9:00～19:00で診察します。来院による対面診療に加え、宿泊施設への往診や、全国のオンライン診療にも対応します。

※オンライン診療は24時間受付。

あわせて、宿泊施設やツアー会社など旅行業の事業者向けに医療対応資料を用意し、ゲストの急な体調不良に備える連携先を募集します。

背景：浅草の観光に潜む「医療の言葉の壁」

診察室レントゲン室待合スペース

日本政府観光局（JNTO）によると、2026年1～4月の訪日外客数は累計約1,437万人にのぼり、2年連続で同期間の1,400万人を超えました（*1）。訪日客の増加にともない、旅行中に体調を崩す人の絶対数も増えています。

浅草は日本を代表する観光地として、日々多くの外国人観光客が訪れています。一方で、慣れない土地で体調を崩した際に、言葉の壁から適切な医療にたどり着けないことが課題となっています。浅草には外国語に対応する医療機関もありますが、診療科や対応言語、診療日が限られることも多く、旅行中の急な体調不良に多言語で応える選択肢は十分とは言えません。

第1号院である大門にあるさくらインターナショナルクリニック東京では、これまでに数千名の外国人患者を診察してきました。弊院は、その経験をもとに、訪日外国人が万が一の際にも安心して質の高い医療を受けられる環境を整えたいと考えています。浅草の観光インフラを医療の面から支えたいとの思いから、この地での開業に至りました。

（*1）日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2026年4月推計値）」2026年5月20日発表

https://www.jnto.go.jp/news/press/20260520_monthly.html(https://www.jnto.go.jp/news/press/20260520_monthly.html)

Japan International Clinic ASAKUSAの特長

■ 英語ほか41言語に対応

医師・看護師がともに英語に対応し、通訳を介さずに英語で医療対応が可能です。さらに翻訳機器を活用することで、英語以外の41言語にも対応します。英語で対応できる医療機関が限られる浅草エリアで、幅広い言語の旅行者を受け入れます。

多言語対応可能なカスタマーサポートチームも有しており、メール・WhatsApp・電話で患者や事業者との連携も可能です。

■ 月曜から日曜まで、プライマリケア全般の幅広い症状に対応

診療時間は9:00～19:00（月～日・祝日）。

内科系の不調を中心に、皮膚・整形・心療の領域まで、幅広い症状にプライマリケアとして対応しています。小児の対応も可能なため、ご家族での滞在中も安心してご利用いただけます。

院内にはレントゲン、心電図、エコー、吸入器を備え、その場で必要な検査に対応します。

オンライン診療には24時間受付しており、全国の調剤薬局とも連携したお薬の受け取り手配までワンストップでサポートします。

■ 対面の診察だけでなく、往診・全国のオンライン診療にも対応

来院による対面診療のほか、周辺の宿泊施設への往診や、全国へのオンライン診療にも対応します。体調や状況に応じて、受診の方法を選択可能です。

また、24時間対応のオンライン診療も組み合わせることで、全国の医療ニーズに対応します。

■ 海外旅行保険への対応

海外旅行保険に対応し、保険金請求に必要な書類を英語で用意します。



※保険診療は体制が整い次第、順次開始します。

※健康診断は体制が整い次第、順次開始します。

運営代表コメント

■ 一般社団法人SIG 代表理事 東 貴大

大門の第1号院（さくらインターナショナルクリニック東京）に続き、日本を代表する観光地・浅草に第2号院としてジャパン・インターナショナルクリニック浅草をオープンします。

東京院ではこれまで数千名の外国人患者様を診察してきました。こわばった表情で来院された方が、母国語での診察を終えてホッとした笑顔を見せてくださるたびに、このクリニックの意義を実感しています。

訪日外国人が増える一方で、言葉の壁を気にせず受診できる医療体制はまだ十分ではありません。世界中から人が集まる浅草で、言葉の壁を越えた「安心」を届け、日本と世界をつなぐ架け橋になりたい。訪れるすべての人が「日本に来てよかった」と思える社会づくりに、医療の面から貢献してまいります。

宿泊施設・ツアー事業者など観光業の皆さまへ：医療案内資料の導入先を募集します

弊院では、宿泊施設やツアー会社など旅行業に携わる事業者向けに、ゲストへお渡しいただける案内資料をご用意しています。

チェックイン時やツアー中に資料を渡しておくだけで、ゲストが体調を崩した際に、英語をはじめ多言語で受診できる近隣の医療機関をご案内可能です。

宿泊・ツアー事業者様とのホットライン窓口も完備しているため、現場での対応負担をやわらげ、ゲストの安心につなげる連携先としてご活用いただけます。ご連絡は24時間365日受付可能でございます。

開業に先立つ現時点で、すでに浅草周辺の20施設以上に案内資料を導入いただいています。

案内資料の導入にご関心のある宿泊施設・ツアー会社など旅行業の皆さまは、下記の窓口までお問い合わせください。

メール：contact@japan-international-clinic.com

電話：03-6824-0346（クリニック代表番号・診察のご相談・ご予約も受付可能）

保険会社・アシスタンス会社の皆さまへ：

ゲストの方のご案内用です。QRコードからご予約いただけます。

弊院では、複数の保険会社・アシスタンス会社と連携し、日本滞在中の外国人の医療サポートを行っております。外来受診だけでなく、往診や全国へのオンライン診療にも対応しており、被保険者さまがどこにいても、迷わず医療につながれる体制を整えています。

キャッシュレス精算にも対応しており、被保険者さまの立替払いが不要です。保険会社さまへ直接ご請求させていただくことも可能なため、被保険者さまの負担なくスムーズに受診いただけます。

多言語での診療対応により、医療通訳の手配も必要ありません。

オンライン診療も組み合わせることで、日本全国の被保険者さまにも対応できます。

■ お問い合わせ

ご提携をご検討の保険会社・アシスタンス会社さまは、下記までお気軽にお問い合わせください。



メール：contact@japan-international-clinic.com

電話：03-6824-0346（クリニック代表番号・診察のご相談・ご予約も受付可能）

今後の展開

ジャパン・インターナショナルクリニックは今後、健康診断の受付や、日本に在留する外国人への医療提供へと対応の幅を広げていく予定です。さらに、浅草・大門の両院にとどまらず、日本各地への展開も視野に入れています。言葉の壁を越えて誰もが安心して医療を受けられる取り組みを、各地に広げて参ります。

クリニック概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184335/table/1_1_146bae710bcfcf2b925924e7c6550e1d.jpg?v=202606291151 ]

運営法人概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184335/table/1_2_c3b91295cf8e9c45de27b3752153f12a.jpg?v=202606291151 ]

■ 報道関係者お問い合わせ先

Japan International Clinic ASAKUSA（運営：一般社団法人SIG）

担当：安藤大晴

メール：contact@japan-international-clinic.com

電話：03-6824-0346