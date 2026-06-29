SAUNiiiK合同会社

愛媛発サウナカルチャー・カンパニーのSAUNiiiK合同会社（愛媛県松山市／共同代表：大西竜治・新村糧・野口翔平）は、2026年6月25日、松前町（町長：田中浩介）と「災害時における避難所ウェルビーイング支援に関する協定」を締結しました。災害時、町の要請に応じて避難所にテントサウナと移動式水風呂を提供し、被災者の心身のリフレッシュと、避難所でのコミュニケーションを支えます。SAUNiiiKにとって初の自治体連携協定です。

■ 「避難所にサウナ」という、新しい防災のかたち

愛媛・松前町 × SAUNiiiK(サウニーク)、「災害時 避難所ウェルビーイング支援」協定を締結 2026/06/25※画像はイメージです

大規模災害で多くの被災者が避難所生活を余儀なくされたとき、課題になるのが長期化に伴う心身のストレスです。食事・トイレ・入浴環境に加え、避難が1週間を超えると気持ちが沈み始め、いわゆる「災害関連死」のリスクも指摘されています。

本協定は、避難所生活における被災者の心身のリフレッシュ及び生活環境の向上（ウェルビーイング）を目的に、SAUNiiiKがテントサウナを活用したリラクゼーションの機会を提供するものです。松前町として、避難所のQOL（生活の質）向上を目的とする協定の締結は初めてとなります。

■ サウナは“ととのえる”だけでなく、“つながる”場になる

松前町 はんぎりフェス～in West Beach 2025 ｜ サウナ出店時の写真

SAUNiiiKが提供するテントサウナは、薪ストーブの上に置いた窯で蒸気を立て、70℃前後でもしっかり温まる「温度・湿度バランス重視」の設計。高温になりすぎないため、小さな子どもから幅広い世代が無理なく入れるのが特徴です。

「サウナは汗をかいてリフレッシュするだけでなく、コミュニケーションがはかどるツールでもあります。気持ちが落ち込みがちな災害時に、心の底から出た言葉を分かち合える──それが避難所でプラスに働くと考えています」（SAUNiiiK）

■ どこでも“ととのう”を届ける機動力

16人用テントサウナ 松前町 ｜ はんぎりフェス～in West Beach 2025- 移動式チラーを備え、水源さえあれば屋外でも約12℃の水風呂を再現- 16人用のテントサウナ一式を大型車で運搬。設営は慣れれば1時間程度で完了- 平時のイベントで培った若者コミュニティの機動力（搬入・設営に多くの仲間が集まる）

■ 平時はイベント、有事は防災 ── 持続可能な官民連携

行政がサウナ設備を常時保有・維持するのは負担が大きい一方、平時はSAUNiiiKがイベント事業として活用し、有事には町と連携して避難所へ展開することで、無理なく続く官民連携が実現します。

■ コメント

松前町長 田中浩介氏松前町長 田中浩介氏

「避難所のQOL（生活の質）を上げる取り組みは町としても初めてです。災害が長期化するほど心のケアが大切になります。テントサウナはどこへでも持って行ける。愛媛から発信し、こうした取り組みが各地へ広がってほしい」

SAUNiiiK共同代表 大西竜治（松前町出身）

「僕自身が松前町の出身で、いつか地元に貢献したいと思ってきました。サウナという言葉を行政に位置づけてもらえること自体がうれしい。サウナがこれから必要で、面白いと思ってもらえるきっかけにしていきたい」

SAUNiiiK共同代表 大西竜治（松前町出身）

■ 協定概要

協定名：災害時における避難所ウェルビーイング支援に関する協定

締結日：2026年6月25日（木）

締結者：松前町／SAUNiiiK合同会社

目的：避難所生活における被災者の心身のリフレッシュ及び生活環境の向上（ウェルビーイング支援）

支援内容：テントサウナを活用したリラクゼーション機会の提供／心身のリフレッシュ支援／サウナ設備等の設営・撤収

実施場所：町内の指定避難所、災害対策本部が指定する場所 等

有効期間：締結日～2027年3月31日（以後自動更新）

■ SAUNiiiK（サウニーク）について

「サウナで、つながる。挑む。文化をつくる。」をミッションに、愛媛・松山を拠点に活動するサウナカルチャー・カンパニー。サウナを単なるリラクゼーションではなく、人と人をつなぐ“コミュニケーションツール”であり、挑戦が生まれる“クリエイター・プラットフォーム”として再定義しています。テントサウナイベント、四国を巡る周遊企画「サウナ遍路」、サウナ×地域・他業種コラボなど、“全力で遊びながら文化をつくる”取り組みを展開。「あれ、SAUNiiiKから始まったんよ」が合言葉になる未来を目指します。

【会社概要】

会社名：SAUNiiiK合同会社

所在地：愛媛県松山市一番町1丁目11番6

設立：2025年6月26日

共同代表：大西 竜治・野口 翔平・新村 糧

事業内容：サウナイベントの企画・運営、サウナ体験の場づくり、サウナ×地域/他業種コラボ、オリジナル商品開発 ほか

公式サイト：https://sauniiik.com

Instagram：@sauniiik(https://www.instagram.com/sauniiik/)