【宿泊施設向け無料セミナー】1年半でホテル直販率38%→100%を達成した実践ノウハウを大公開｜CHILLNN×合同会社還迎社

株式会社CHILLNN

宿泊施設向けに直接予約システムを提供している、株式会社CHILLNN（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：永田諒、以下「CHILLNN」）は、合同会社還迎社（代表：長瀬勝彦）と共同で、宿泊施設の直販強化を目的とした無料オンラインセミナー「小規模ホテルがゼロからの挑戦。1年半で直販率38%→100%の実践ロードマップ大公開」を共催することをお知らせいたします。

昨今、宿泊業界において「OTA依存から脱却し、手数料削減やブランド強化を図るため、自社サイトからの直販比率を上げたい」という課題を抱える施設が増えています。しかし、「マーケティング施策が成果に繋がらない」「直販化へ向けた具体的なステップが分からない」という壁にぶつかるケースは少なくありません。

そこで本セミナーでは、再現性のある方法でホテルの直販率100%を達成した合同会社環迎社CMOの大友 龍氏をゲストに迎え、実際に1年半で直販率を38%から100%に劇的に改善した具体的な戦略と実践的なステップを大公開いたします。

セミナーのポイント・見どころ

このような方におすすめ

お申し込みはこちら :https://share-na2.hsforms.com/1kiqhYtBDR42ZsowWiOG7Pwsexxx- 直販100%に舵を切った経緯OTA依存から脱却する決断を下した背景と組織全体の課題をどのように捉えていたのか、リアルな実体験をお伝えします。- 徹底したカスタマージャーニーの分解ゲストがホテルを認知してから予約、そして宿泊後のフォローまでを一連の流れとして捉え、全6フェーズ×4軸に丁寧に分解。直販を促すための有効なアプローチを体系的に解説します。- 今日から実践できる、直販率向上の一手予算やリソースに限りがある小規模ホテルでも、すぐに取り組むことができる再現性の高い実践的なマーケティングノウハウやヒントを持ち帰っていただけます。丁寧にカスタマージャーニーを分解していく実践的な複数の有効施策も解説します- OTAの手数料負担を減らし、直販比率を上げたい宿泊施設の経営者・支配人・マーケターの方- 散発的なマーケティング施策に課題感があり、一貫したファンづくりの仕組みを構築したい方

開催概要

日時 ： 2026年7月14日（火）13:00～14:00

開催形式： オンライン開催（Zoom）

参加費 ： 無料

アーカイブ特典のお知らせ

当日リアルタイムでのご参加が難しい方も、事前にお申し込みいただいた方全員に後日アーカイブ動画をプレゼントいたします。まずはお気軽にご登録ください。

登壇者プロフィール

大友 龍（おおとも りゅう）

合同会社環迎社 共同経営者 / Chief Marketing Officer

立命館大学卒業。新卒で株式会社ぐるなびに入社し、社長室で全社戦略の策定支援等のエグゼクティブサポートに従事。

現在は熱海・伊東で、HOTEL 2YL ATAMI、1999/hotelの2店舗を運営し、マーケティング領域を統括。

カスタマージャーニーを基軸に予約導線・顧客体験・オペレーションを一体で再設計し、既存2店舗のOTA依存から自社予約100%へと収益構造を転換。OTAを全廃しながらも売上はYoY 175%まで回復。D2Cブランド「WHATEVER」では共同責任者として、ブランド設計と立ち上げを推進。

お申し込みはこちらから :https://share-na2.hsforms.com/1kiqhYtBDR42ZsowWiOG7Pwsexxx

会社概要

会社名： 株式会社CHILLNN

代表者： 代表取締役CEO 永田 諒

所在地： 京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町174-9

設立 ： 2018年8月

事業内容： 宿泊予約システムの開発・提供、宿泊施設のマーケティング支援

URL ： https://service.chillnn.com/、https://aio.chillnn.com/