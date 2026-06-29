Arteryex、PHRデータ×AIによる医療情報活用の取り組みを開始

Arteryex株式会社

Arteryex株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：李 東瀛）は、生活者が保有するPHR（Personal Health Record）データとAIを組み合わせ、医療情報の理解・整理・活用を支援する取り組みを開始しました。

その具体的な取り組みとして、医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」において、ユーザーがアプリ内に登録した健診結果・検査結果・お薬情報などをもとに、医療情報の理解や気になる点の整理を支援する「AI相談機能」をアップデートリリースしました。本機能は、プレミアムプランおよび家族マックスプラン会員向けに提供しています。

PHRは、健診結果、検査結果、お薬情報、日々の健康記録など、生活者本人にとって重要な医療・健康情報です。一方で、これらの情報は記録・保存されるだけでは十分に価値を発揮しづらく、内容を理解し、日々の健康管理や医療者とのコミュニケーションに活かすことには課題があります。

本取り組みでは、生活者本人への価値提供に加え、将来的には製薬企業、ヘルスケア企業、医療介護領域、在宅医療、研究領域などにおけるPHRデータ活用の可能性も検討していきます。PHRデータの活用にあたっては、利用者本人の同意、適切なガバナンス、セキュリティを前提とします。

当社は、生活者が自身の医療データを管理し、その価値を本人・患者・社会に還元していく「健康銀行構想」の実現に向けて、PHRを“記録”から“活用”へ進め、生活者起点の医療データ活用を推進してまいります。

背景：PHRが記録・保存にとどまりがちな課題

近年、健康診断結果、検査結果、お薬情報、日々の健康記録など、生活者本人が自身の医療・健康情報を管理するPHRの重要性が高まっています。

一方で、PHRは記録・保存されるだけでは十分に価値を発揮しづらいという課題があります。

健診結果や検査結果には、多くの数値や専門的な項目が含まれており、お薬情報も、薬剤名、用量、服用タイミング、過去の処方履歴など、本人にとって重要な情報である一方、日常生活の中で十分に理解し、必要な場面で活用することは簡単ではありません。

また、医療機関を受診する際にも、自分の状態や気になる点をうまく医療者に伝えられない、過去の検査結果や服薬情報を十分に整理できていない、といった課題が生じることがあります。

PHRの価値を最大化するためには、情報を「記録する」だけでなく、生活者本人が理解し、整理し、必要な場面で活用できる状態にすることが重要だと考えています。

PHRデータ×AIで実現したいこと

本取り組みで目指すのは、AIが医師に代わって診断や治療方針を示すことではありません。

生活者が保有するPHRデータをもとに、医療情報の理解を支援し、気になる点を整理し、必要に応じて医療者へ相談する際のコミュニケーションを支援することです。

PHRデータとAIを組み合わせることで、次のような価値提供の可能性があります。

- 健診結果や検査結果の内容を理解するための支援- お薬情報や過去の医療情報の整理- 受診前に医師へ伝えたい内容の整理- 医療者とのコミュニケーション支援- 家族の医療情報管理における情報整理- 生活者本人が自身の医療情報を活用するための支援

PHRデータは、生活者本人が保有する重要な医療情報です。AIを活用することで、PHRを“記録”から“活用”へ進めていきます。

医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」におけるAI相談機能

本取り組みの具体的な実装として、医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」に「AI相談機能」をアップデートリリースしました。

AI相談機能は、ユーザーがアプリ内に登録した健診結果・検査結果・お薬情報などをもとに、医療情報の理解や気になる点の整理を支援する機能です。

本機能は、プレミアムプランおよび家族マックスプラン会員向けに公開し、利用者の活用傾向や利用の感触を確認しながら、PHRデータ×AIによる医療情報活用の可能性を検証していきます。

▼アプリのご利用はこちらから

https://pashakarte.onelink.me/yM76/press

AI相談機能で想定している主な支援- 健診結果や検査結果に関する気になる点の整理- お薬情報の確認- 受診前に医師へ伝えたい内容の整理- 医療情報をもとにした相談内容の整理- 自身や家族の医療情報を振り返るためのサポート

*AI相談機能は、医療情報の理解や整理を支援するものであり、医師による診断や治療方針の決定を代替するものではありません。体調に不安がある場合や医学的な判断が必要な場合は、医療機関や医療専門職への相談が必要です。

参考プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000044584.html

製薬・ヘルスケア・医療介護・研究領域への展開可能性

PHRデータ×AIの活用は、生活者本人への価値提供にとどまらず、製薬企業、ヘルスケア企業、医療介護領域、在宅医療、研究領域などにおいても展開可能性があると考えており、引き続き各企業様と連携を図ってまいります。

- 疾患啓発における情報提供や理解支援- 患者インサイトの把握支援- 受診前の情報整理支援- 医療者とのコミュニケーション支援- 在宅医療や医療介護領域における情報整理支援- 研究領域における生活者起点の医療データ活用- ヘルスケアサービスとの連携可能性

これらの取り組みは、個人情報やセンシティブな医療情報を安易に利用するものではありません。利用者本人の同意、適切なガバナンス、セキュリティ、匿名化・集計化などを前提に、生活者起点の医療データ活用の可能性を検討していきます。

同意・ガバナンス・セキュリティへの考え方

PHRデータは、生活者本人にとって非常に重要でセンシティブな情報です。

PHRデータの活用にあたっては、利用者本人の同意、適切なガバナンス、セキュリティを重視しています。

本取り組みにおいても、当社のISMSに基づく社内規定、利用規約、プライバシーポリシー等に則り、PHRデータを適切に取り扱います。

また、製薬企業、ヘルスケア企業、医療介護領域、在宅医療、研究領域などとの連携可能性を検討する場合においても、利用者本人の同意を前提とし、個人が特定されない集計・匿名化された情報の活用など、適切な管理体制のもとで進めていきます。

健康銀行構想との接続

当社は「健康銀行」構想を掲げ、生活者が自身の医療データを管理し、その価値を本人・患者・社会に還元していく仕組みづくりを目指しています。

PHRデータは、単に保管されるだけの情報ではありません。

本人が自身の状態を理解するための情報であり、医療者とよりよくコミュニケーションするための情報であり、本人の同意と適切な管理のもとで、社会や研究にも貢献し得る情報です。

今回のPHRデータ×AIによる医療情報活用の取り組みは、健康銀行構想を具体化していくための重要な一歩です。

PHRを“記録”から“活用”へ進め、さらにその価値を生活者・患者・社会へ還元していくことを目指します。

医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」について

「パシャっとカルテ」は、散らばりがちな医療情報をスマートフォンひとつで管理できるPHRアプリです。

健康診断結果、検査結果、お薬情報などを撮影・登録することで、アプリ内で医療情報を管理することができます。日々の健康記録や医療情報を一元的に管理し、必要な場面で活用できる環境づくりを支援しています。

2026年6月時点の主な機能は以下の通りです。

- iOS「ヘルスケア」/ Android「ヘルスコネクト」連携機能- 健診結果や検査結果、薬の情報を撮影し、自動でデータ化- 医療費の領収書を撮影するだけで管理・計算- 血圧・体重・体温など日々の記録を写真または手入力で管理- アンケート回答やインタビュー参加等でアプリ内ポイントを取得- プレミアムプランおよび家族マックスプラン会員向け「AI相談機能」

▼アプリのご利用はこちらから

https://pashakarte.onelink.me/yM76/press

Arteryexについて

Arteryex株式会社は、「健康銀行」構想を掲げ、生活者が自身の医療データを管理し、その価値を本人・患者・社会に還元していく仕組みづくりに取り組むヘルスケアIT企業です。

医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」を中心に、PHRデータの管理・活用、医療情報プラットフォームサービス、医療分野におけるシステム・アプリケーション開発を展開しています。

今後も、PHRデータ活用支援企業として、生活者起点の医療データ活用を推進してまいります。

会社名：Arteryex株式会社

WEB：https://arteryex.biz/(https://arteryex.biz/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=phr_ai_pr_202607&utm_content=text_link&utm_term=phr_ai)

設立日：2018年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階

代表取締役：李 東瀛

事業内容：医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発ならびに運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーションの開発

本件に関するお問い合わせ先

Arteryex株式会社 小野澤 侑

メール：data_b@arteryex.biz

WEB：https://arteryex.biz/(https://arteryex.biz/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=phr_ai_pr_202607&utm_content=text_link&utm_term=phr_ai)