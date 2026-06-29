Teachme Biz、マニュアル作成支援市場でシェア１位を2年連続獲得

株式会社スタディスト

AIマニュアル「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」を提供する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、株式会社アイ・ティ・アール（以下ITR）が発刊した市場調査レポート『ITR Market View：人材管理市場2026』の「マニュアル作成支援市場」において、2024年度ベンダー別売上金額シェアで32.9%を占め、2023年度・2024年度と2年連続で国内シェアNo.1を獲得したことをお知らせします。なお、本レポートにおいては、調査対象となった全業種（製造、建築・不動産、卸売・小売、金融・保険、情報通信、サービス、公共）における業種別シェアと、従業員100人未満を除く従業員規模別市場シェアのいずれにおいても、スタディストがシェアNo.1（2024年度）を維持しました。なお、直近1年で本調査を含む国内主要3調査機関（ITR・富士キメラ総研・デロイトトーマツミック経済研究所）でいずれも売上金額シェアNo.1を獲得しています。スタディストは引き続き、AI機能の継続的な強化と現場への導入支援の充実を通じて、リーンオペレーションの実現を支援してまいります。

■ 市場背景：拡大するマニュアル作成支援市場

国内のマニュアル作成支援市場は、人手不足の深刻化や外国人労働者の急増に伴う多言語対応ニーズ、熟練技術者の退職による技術継承リスクなど、現場が直面する構造的な課題を背景に拡大を続けています。ITRの調査によると、2024年度の売上金額は57億4,000万円（前年度比17.4%増）となり、2025年度も同17.9%増が予測されています。製造業や卸売・小売業での導入増加に加え、従業員数100人～1,000人未満の中堅企業でのシェア拡大も続いており、業種・規模を問わない普及が進んでいます。

スタディストが提供するTeachme Bizは、こうした構造的な課題を解決する手段として中小企業のみならず大企業にも広く導入が進んでおり、今回のITR調査においても売上金額シェアNo.1を獲得しました。

■ シェアNo.1獲得の要因

『ITR MARKET VIEW：人材管理市場2026』の調査結果において、Teachme Bizが売上金額シェア32.9%で圧倒的な首位を継続した要因として、主に以下の取り組みが寄与していると考えています。

■今後の展開

- 現場目線の「見やすさ」と、圧倒的な導入実績業種や職種を問わず、その場で問題を解決できるマニュアルのわかりやすさと直感的な操作性が高く評価されています。この現場での利便性が支持され、国内外2,400社以上の幅広い業種・規模での導入と、売上金額シェアNo.1の獲得につながりました。- 大企業への新規導入と横展開の加速大企業での新規導入が加速したことに加え、導入後も一部門から全社へと利用が広がる横展開が進んでおり、市場全体の成長を牽引する主要因となったと考えています。- AI機能の標準搭載による現場への定着2023年よりAI機能をいち早く実装し、2026年3月にはAI機能を標準搭載しました。動画からのマニュアル作成工数を93%削減するAI機能をはじめ、現場の作成負担を大幅に軽減するAI機能群を継続的に拡充したことで、ITツールに不慣れな現場でも受け入れられやすくなり、幅広い業種・規模での採用につながっています。- パートナーを通じた販路拡大パートナー企業との協業体制を活かし、直販に加えてパートナー経由での導入が拡大しています。2025年度はパートナー向け学習コンテンツの提供強化により、販路拡大につながりました。

Teachme Bizは、2026年5月にコンセプトを「AIマニュアル」へと刷新しました。「マニュアルの作成から活用・更新までをAIに任せることで、現場に余力を生み出す」という新たなコンセプトのもと、AI機能のさらなる拡充を通じて技術継承や人手不足といった現場課題に向き合い続けてまいります。また、「Teachmeシリーズ」各サービスとの連携を深め、業務の可視化から定着までを一貫して支援する体制を強化することで、業種・規模を問わず、企業のリーンオペレーションの実現を支援してまいります。

■Teachme Bizについて

AIマニュアル「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、マニュアルの作成から活用・更新までをAIが支援することで、現場の余力を生み出すAIマニュアルです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポート。国内外2,400社以上で活用されており、「ITR（※1）」「富士キメラ総研（※2）」「デロイト トーマツ ミック経済研究所（※3）」の各最新調査において、売上金額シェアNo.1を獲得。 業種や企業規模を問わず、マニュアル作成・現場教育市場のスタンダードとして高く評価されています。

https://biz.teachme.jp/

※1：『ITR Market View：人材管理市場2026』マニュアル作成支援市場

※2：『業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編』マニュアル作成／現場教育ツール 2024年度実績（数量・金額/SaaS）ベンダーシェア

※3：『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2025年度版』動画マニュアル作成支援ツール市場

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、リーンオペレーションのフレームワーク「9 Steps」の実行を支援する、AIマニュアル「Teachme Biz」等を含むAI主軸のプロダクト群「Teachme シリーズ」を展開しています。また、業務自動化支援、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。 https://studist.jp/our-vision

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京（本社）、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：AIマニュアル「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、

生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/

