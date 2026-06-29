【第2弾】生成AI時代の保険DXを定義する「保険EXPO 2026」、かんぽ生命・MS＆AD・東京海上日動システムズ らが登壇する追加5セッションの申込受付を開始！

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区、代表：小西 亘）と株式会社グッドウェイ（本社：東京都中央区、代表：藤野 宙志）は、2026年7月23日（木）に大手町プレイス ホール＆カンファレンスにて初開催する「保険EXPO 2026」について、本日6月29日（月）に第2弾となる追加5セッションのプログラム詳細を公開し、同時にセミナー申込受付を開始いたしました。

■ 登壇プログラム詳細と申込受付について

エントリー（来場登録）する :https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026

本イベントでは、保険会社の実務トップランナーやテクノロジーの専門家を招き、生成AIの活用から顧客体験（CX）の革新、デジタル時代の品質管理まで、業界の最重要テーマを網羅する全14セッションを予定しております。

ご好評いただいた第1弾の受付開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000212.000145072.html)に続き、本日より新たに5セッションの参加申込受付を開始いたしました。今後も順次、追加プログラムの公開を予定しておりますが、各セッションともに座席数に限りがございますので、ぜひお早めにお申し込みください。

■ 【第2弾】申込受付を開始した注目プログラム

【Data & AI Agent】

- A-1｜AIを活用した保険金請求プロセスの高度化登壇者：松阪 高宏 氏（株式会社かんぽ生命保険）、藤井 達司 氏（Shift Technology Japan株式会社）- A-2｜Snowflakeで加速する東京海上日動のデータ戦略とデータ・AI活用の今後の展望登壇者：岡野 翔一 氏（東京海上日動システムズ株式会社）、上原 玄之 氏（Snowflake合同会社）- A-4｜AI・デジタルを「前提」とした事業変革―かんぽ生命の挑戦と実践登壇者：中根 祐二 氏（株式会社かんぽ生命保険）、鵜飼 武志 氏（株式会社ブレインパッド）

【Customer Experience】

- B-3｜保険会社における「次世代顧客対応」のグランドデザイン―顧客体験とオペレーション変革の最前線登壇者：本山 智之 氏（MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社）、野村 修平 氏（株式会社RightTouch）

【特別企画】

■ 入場資格およびお申し込み方法

- C-5｜基盤・運用領域におけるAI活用の現在地登壇者：山下 裕記 氏（東京海上日動システムズ株式会社）、千野 修平 氏（三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社）

本イベントの講演セッションにつきましては、金融機関（生命保険、損害保険、共済、少額短期保険、再保険、銀行、証券、保険代理店、および各社システム子会社・持株会社）にお勤めの方限定とさせていただきます。なお、展示エリアにつきましては、金融機関に加え、SIer、コンサルティングファーム、スタートアップなど、一般事業会社にお勤めの方もご来場いただけます。

以下の公式サイトより詳細をご確認の上、ご登録ください。

公式サイト・詳細・申込はこちら： https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026

■ 「保険EXPO 2026」開催概要

日 時：2026年7月23日（木）9:30 ～ 18:30

会 場：大手町プレイス ホール＆カンファレンス（東京都千代田区大手町2-3-1）

主 催：株式会社セミナーインフォ / 株式会社グッドウェイ

後 援：一般社団法人 金融データ活用推進協会（FDUA） / 特定非営利活動法人 金融IT協会（FITA） / GardTechコミュニティ

参加費：無料

対 象：金融機関（生命保険、損害保険、共済、少額短期保険、再保険、銀行、証券、保険代理店、

および各社システム子会社・持株会社にお勤めの方）、SIer、コンサルティングファーム、

スタートアップなど、一般事業会社にお勤めの方

入場区分：講演セッション） 金融機関（事前登録・審査制）

展示ブースエリア）金融機関、SIer、コンサルティングファーム、スタートアップなど、

一般事業会社にお勤めの方（事前登録制）

公式サイト：https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026

■ 主催者概要

【株式会社セミナーインフォ】

設立日：2005年8月1日

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル 4階

代表者：代表取締役社長 小西 亘

事業内容：セミナー事業、顧客獲得代理事業、メディア事業

ホームページ：https://seminar-info.jp/

【株式会社グッドウェイ】

設立日：2006年7月14日

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル 4階

代表者：代表取締役社長 藤野 宙志

事業内容：メディアプロモーション事業、イベント事業、事務局運営、人材育成事業

ホームページ：https://goodway.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

保険EXPO 2026運営事務局

https://si-forum.jp/contact/insurance_expo2026