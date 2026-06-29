福田計器株式会社が「HELLO CYCLING」に電動アシスト自転車を導入

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）と、福田計器株式会社（本社：埼玉県熊谷市、代表取締役：福田 治、以下「福田計器」）は業務提携し、2026年6月より国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」に電動アシスト自転車200台を導入したことをお知らせします。



OpenStreetは、電動アシスト自転車のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を29都道府県で展開し、約14,000カ所にステーションを設置しています。車両台数は約59,000台を超え、約567万人の会員の皆さまにご利用いただいています。

福田計器は昭和42年に設立し、永年の経験と豊富なノウハウを生かした大型板金加工から超微細加工まで、あらゆる材質を高精度に加工しお客様にお届けしています。

このたび、新たにシェアサイクル事業に参画することで、地域ならびに来訪者の皆さまの利便性や回遊性の向上、環境対策など、地域が抱えるさまざまな課題の解決に寄与する取り組みを推進していきます。

OpenStreetと福田計器は今後も、電動アシスト自転車のシェアサイクルサービスを拡大することにより、住みやすく安全なまちづくりに寄与するとともに、CO2を排出しない環境にやさしい移動手段の提供による持続可能な地域社会を実現します。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/

■福田計器について

福田計器は創業以来、半世紀「つねにお客さまのニーズに即応できる精密板金加工製品の供給」を軸に新技術の習得、最新設備の導入、そして安全で衛生的な作業環境作りを推進し生産体制の充実に努め、事業を展開しています。

https://www.fukudakeiki.com/