三芳仮設機材株式会社が「HELLO CYCLING」に電動アシスト自転車を導入

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）と、三芳仮設機材株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役：堺 圭一、以下「三芳仮設機材」）は業務提携し、2026年6月より国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」に電動アシスト自転車300台を導入したことをお知らせします。



OpenStreetは、電動アシスト自転車のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を29都道府県で展開し、約14,000カ所にステーションを設置しています。車両台数は約59,000台を超え、約567万人の会員の皆さまにご利用いただいています。

三芳仮設機材は、昭和53年に設立し、埼玉県川越市を拠点に埼玉県を中心とした関東一円で主に住宅やマンション、工場等の新築や改修工事の足場施工を行っています。

このたび、新たにシェアサイクル事業に参画することで、地域ならびに来訪者の皆さまの利便性や回遊性の向上、環境対策など、地域が抱えるさまざまな課題の解決に寄与する取り組みを推進していきます。

OpenStreetと三芳仮設機材は今後も、電動アシスト自転車のシェアサイクルサービスを拡大することにより、住みやすく安全なまちづくりに寄与するとともに、CO2を排出しない環境にやさしい移動手段の提供による持続可能な地域社会を実現します。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/

■三芳仮設機材について

三芳仮設機材は、安全で快適な住環境を創造する建築工事における足場工事の専門会社です。徹底した安全対策のもと住宅やマンション、工場等の新築や改修工事の足場施工を行っています。

https://www.miyoshi-k.co.jp/