不登校は「受験の武器」にできる！1.4万人の卒業生から見えた「不登校を有利にする大学合格への近道」を、東大卒の元不登校が解説

株式会社キズキ

2026年7月3日（金）、不登校のお子さんのための完全個別指導塾「キズキ共育塾」（運営：株式会社キズキ）は、無料オンラインイベントを開催します。

本イベントのテーマは、「不登校は『受験の武器』にできる～1.4万人の卒業生から見えた『不登校を有利にする大学合格への近道～』」です。

イベント開催の趣旨

「不登校だと、大学受験は難しいのでは」

そう感じている親御さんは少なくありません。

しかし、不登校であっても大学受験に合格することは十分に可能です。実際にキズキ共育塾では、1.4万人の卒業生のうち多くが、不登校という状況から大学受験に挑戦し、合格をつかんできました。

今回のイベントの登壇者は、キズキ共育塾の半村進です。半村は、「不登校からの大学受験」の相談を13年で8,000名以上から承ってきました。

本イベントでは、長年の相談実績と実例をもとに、次のようなことをわかりやすくお伝えします。

- 不登校を武器にして、大学受験を有利に進めるための具体的な方法- 合格に至った生徒さんの時間の使い方・勉強の仕方・志望校の見つけ方などの実例- キズキ共育塾だからこそできる、大学受験合格までのサポート法

不登校のお子さんがいる親御さんが、大学合格までの現実的な道筋を今からどう描いていくかを整理するための機会です。

イベント詳細

- タイトル：不登校は「受験の武器」にできる！1.4万人の卒業生から見えた「不登校を有利にする大学合格への近道」を、東大卒の元不登校が完全解説- 実施日時：2026年7月3日（金） 19：30～20：15- 開催場所：オンライン- 参加費：無料- 対象：「不登校からの大学受験を考えている方」の親御さん- お申し込みフォーム：https://form.run/@20260703-kizukijuku-event

以下補足

登壇者・半村進紹介

- 主には親御さんを想定した内容ですが、大学受験を検討しているご本人さまにも参考になる内容です。- イベント参加者さまは、無料のオンライン個別相談もセットでご利用いただけます。- すでにキズキにご入会されている方もご参加可能です。ただし、オンライン個別相談はご遠慮ください。ご相談はご所属の校舎で承ります。

半村進（はんむら・すすむ）

東京大学 文学部 歴史文化学科卒

不登校経験者

キズキ共育塾・不登校相談員

略歴：自身も不登校・5年半のひきこもりを経験した後、キズキ共育塾の講師として数多くの生徒の学び直しをサポート。その後、キズキ共育塾の相談員として、累計8,000名以上の保護者・生徒の相談業務に携わる。現在も相談員としての業務を行いながら、日経新聞や朝日新聞など数多くの媒体で「不登校や学び直し」について発信している。

半村進からのメッセージ

「大学受験」という言葉に、「高い壁」を感じてしまう方は少なくありません。特に、不登校を経験している、あるいはいま不登校の状況にある方にとっては、その壁はとても越えられないものに見えるかもしれません。

「勉強を続けられる気がしない」

「体力や気力がもつだろうか」

--そうした不安から、あきらめたくなることもあるでしょう。

しかし、いまの大学入試をよく見てみると、不登校の方でもチャレンジしやすい仕組みが増えています。そして何よりも、不登校の経験そのものを“強み”として活かすことが可能なのです。

今回のイベントでは、その具体的な考え方や進め方に加え、大学選びのヒントや「合格後に通えるか不安」という悩みへの視点もお伝えします。

「高い壁」に見えていた大学受験が、ぐっと現実的なものに感じられるはずです。一人で悩まず、まずは情報を整理する機会として、ぜひご参加ください。

【運営会社概要】

- 会社名：株式会社キズキ- 本部所在地：東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館4階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=jnb7P-prgt-260628(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=jnb7P-prgt-260628)- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/