【掲載料無料】クリエイター探しは「ENRAI」で！ 企業様向けの「クリエイター募集」や「コンテスト開催」のサポートを本格始動

株式会社ブックリスタ

株式会社ブックリスタ（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田茂、以下「ブックリスタ」）の運営する、〈デジタルクリエイター〉と〈クライアント〉をつなぐポートフォリオEC「ENRAI（https://enraise.net/(https://enraise.net/)）」は、企業様のクリエイティブ制作やIP創出を支援するため、掲載料無料でご利用いただける「クリエイター募集」および「コンテスト開催」のサポートを本格的に開始いたしました。

・クリエイター探しにこんなお悩みはありませんか？

・自社の新規プロジェクト（ゲーム、VTuber、広告など）に合うクリエイターが見つからない

・求人募集を出したいが、求人媒体やマッチングサービスの掲載コストが高い

・クリエイターのスキルや過去の実績を事前にしっかり確認してから依頼したい

「ENRAI」は、こうした企業様の課題を解決し、豊富なポートフォリオを通じて、スキルと熱量を持った最適なクリエイターとの出会いをサポートします。

・「ENRAI」 とは

「ENRAI（えんらい）」は、「人々を幸せにする人を増やす」ことを目的とした〈クリエイター〉と〈クライアント〉をつなぎ、あらゆるジャンルのクリエイターが自らを発信できる、次世代のお仕事マッチングポートフォリオサービスです。

スキルや実績だけでなく、その人らしさや仕事への姿勢まで伝わるポートフォリオを通じて、クリエイターとクライアントの出会いを生み出しています。

公式サイト：https://enraise.net/

公式X：https://x.com/enrai_jp

・ 企業様向け支援サービスのご案内

１. 掲載料無料！「クリエイター募集」のサポート

企業様が求める要件（スキル、スケジュール、予算など）に合わせたクリエイター募集を、「ENRAI」上で掲載料無料にて実施いただけます。

- 掲載料無料でリスクなく募集開始

募集情報の掲載自体に費用はかかりません。限られた予算を作品制作そのものへしっかりと充てていただけます。

- ポートフォリオで確実なマッチング

「ENRAI」は、お仕事マッチングポートフォリオであるため、応募クリエイターの過去の実績や得意な表現手法を、サイト上で直接確認できます。これにより、自社の求めるクオリティや世界観と合致しているかを事前に把握でき、ミスマッチの少ない精度の高い採用・マッチングを実現します。

- 幅広いジャンルに対応

2Dイラストレーター、キャラクターデザイナー、Live2Dモデラー、3Dアバター制作者など、「ENRAI」に登録している感度の高い多様なデジタルクリエイターへアプローチが可能です。

▼掲載イメージ【事例：株式会社ambr様】

世界200万人以上に利用される作業集中プロダクト「gogh」や、新規ゲームタイトルの開発・運営を手掛ける株式会社ambr様にも、「ENRAI」の「クリエイター募集」のサポートをご活用いただいています。

募集内容

プランナーやアートディレクターと連携し、ゲームの世界観を最大限に引き出すUIデザインを担当していただける方を新たに募集します。

スピード感を持って開発を推進し、グラフィック品質をともに追求していただける方をお待ちしています。

実際の募集ページはこちらからご覧いただけます。

https://enraise.net/offer/jlr5p2g5rzw9vt0fi1xoo8bc

「自社でもこのように募集を掲載してみたい」という企業様は、お気軽にお問い合わせください。

２. さらなる熱量を！「コンテスト開催」のサポート

「より広く才能を集めたい」「話題性を作りたい」という企業様には、コンテスト形式での募集開催もサポートいたします。

ブックリスタ主催の「ENRAIメインキャラクターデザインコンテスト」においては、200作品以上を集め、これまで20件を超えるコンテストを運営してきた実績とノウハウがあります。それらをもとに、企画立案から特設ページの作成、クリエイターへの告知、審査進行まで、企業様のニーズに合わせて伴走いたします。

【期間限定】クリエイター還元応援キャンペーン！ コンテスト運営費が無料に

「ENRAI」の「人々を幸せにする人を増やす」という理念にご賛同いただき、参加クリエイターへの十分な還元（賞金や、制作支援ツール・機材などの賞品提供）を行っていただける企業様を対象に、期間限定でコンテストの企画・運営費を完全無料にてサポートいたします。

「クリエイターにしっかり還元したいが、イベント自体の運営コストは抑えたい」という企業様は、ぜひこの機会にご相談ください。

過去のコンテスト開催実績

ユニバーサル ミュージック インターナショナル『第1回 TikTokフィルター・コンテスト』

https://enraise.net/news/n5c78r394

「GRANRODEO」MVイラストコンテスト 10thアルバム「ChaosBlue」発売記念

https://enraise.net/news/granrodeo_chaosrangers

豪華審査員による「ENRAIメインキャラクターデザインコンテスト」

https://enraise.net/news/nwy40pxrg

総フォロワー数1,000万人超！「ゼロから打ち師始めます。」ジャケットイラストコンテスト

https://enraise.net/news/zerouchi_1stsingle_vol2

・本リリースに関するお問い合わせ

[クリエイター募集・コンテスト開催に関するお問い合わせ]

「ENRAI」運営事務局

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejX9HqFbuH4SziFxEWxoCuCtI88riFkVkXayv5a7Ug0cSTBQ/viewform

[事業・広報に関するお問い合わせ]

株式会社ブックリスタ 新規事業開発室プロデューサー 中谷祐太

nbo@booklista.co.jp

・ブックリスタについて

ブックリスタは、「エンタメ×テック（知的好奇心×感動体験）」のビジョンのもと、ポートフォリオEC 「ENRAI」や、推し活アプリOshibana、ショートマンガ創作支援サービス「YOMcoma」など、新規事業の創造に取り組んでいます。また、電子書籍に関する各種事業を展開し、電子書籍ストアの総合的な運営をトータルにサポートしています。あらゆるエンタテインメントに対象を広げ、デジタルテクノロジーを駆使しながら、新しい価値の創出を実現していきます。

https://www.booklista.co.jp

※「ENRAI」は、株式会社ブックリスタの登録商標です。