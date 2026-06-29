【発売前重版】夏休みに親子でハマる“駅スタンプの世界”シリーズ累計20万部突破のスタンプ帳に新刊登場！『JTBの鉄道スタンプ帳 forキッズ』2026年6月30日(火)発売

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『JTBの鉄道スタンプ帳 forキッズ』を2026年6月30日(火)に発売いたします。

当社発行のスタンプ帳シリーズは累計20万部突破。『JTB鉄道スタンプ帳』『るるぶ旅のスタンプ帳』『Sanrio characters スタンプ帳-Stamp Book-』『JTB時刻表100周年記念 鉄道スタンプ帳』に続く第5弾となる本書では、50ページのスタンプページのほか、全国鉄道路線地図を収録しています。巻頭ページでは都道府県の白地図や日本で一番北にある駅は？といったなんでもNo.1駅など、鉄道旅がもっと楽しくなる駅のチェックリスト特集を掲載しています。地図も含めてすべての漢字にふりがな付きで使いやすく、防水で丈夫なビニールカバーで持ち運びも安心です。

鉄道旅をゲーム感覚で楽しめる、かつお子さまの主体的な地域学習のためにも役立つ1冊！ 親子で楽しめる夏のおでかけや学習ツールとして全国の書店を中心に多くの関心が寄せられ、発売前に重版が決定いたしました。

【本書の特長】

１）全国鉄道路線地図付き！鉄道の旅が楽しくなるスタンプ帳

表紙や見返しは鉄道イラストレーター・ヤゴクレさんによる鉄道旅の楽しさを感じられるイラストを掲載しています。県庁所在地や主要な観光地も記載した、全国鉄道路線地図を32ページにわたり掲載しています。

２）いろいろなスタンプを押せる！

駅スタンプ、道の駅スタンプ、スタンプラリーなど、旅行先のスタンプを押して集めることができます。

３）旅をさらに楽しく！都道府県／新幹線／JR全路線のチェックリスト

都道府県、新幹線やJR全路線、さらには“日本で一番北にある駅”といったNo.1駅を集めたチェックリストページでは自分の旅の記録を書き込むことができます。

４）すべての漢字にふりがな付き！

全ページの漢字にふりがな付き。小さなお子さまでも楽しめます。

＜書誌概要＞

【書名】『JTBの鉄道スタンプ帳 forキッズ』

【定価】1210円（10％税込）

【仕様】A6判、96P（ビニールカバー）

【発売日】2026年6月30日(火)

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

Amazon https://amzn.asia/d/08WBTz8X

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18609357/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-631-057e89d6d1a671cf3e63681e453c0020.pdf