『パックマン』×『にゃんこ大戦争』コラボイベント開催決定！7月6日（月）からスタート

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）はスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』において、2026年7月6日（月）11:00から『パックマン』とのコラボレーションイベントの開催を決定いたしました。

コラボイベント開催期間（予定）

2026年7月6日（月）11:00 ～ 7月21日（火）10:59

コラボ限定の特別なキャラクターやステージなどが登場予定！

メイズの中で齧られないよう要注意！？

『パックマン』について

『パックマン』は、業務用ゲーム機として1980年に発売され、「最も成功した業務用ゲーム機」としてギネス記録にも認定されている、世界で最も有名なゲームキャラクターのひとつであり、バンダイナムコエンターテインメントが誇るIP（Intellectual Property：知的財産）です。日本はもちろんのこと、80年代に米国で「パックマン フィーバー」といわれた空前のブームを巻き起こし、現在でも同国での認知度は98％、また米国以外でも多くの国・地域で90％以上の認知度を誇ります。

(『パックマン』海外認知度：当社独自調査結果より)

公式サイト：https://www.pacman.com/jp/

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/745_1_48f5a469ce33709ef6b7ee0c5d44e707.jpg?v=202606291151 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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