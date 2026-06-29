NEC、「ポストAI時代のサイバーセキュリティ～「ビヨンドゼロトラスト」で切り拓く新戦略～ NEC Cyber Day′26夏」を開催（CPEクレジット付与対象）

日本電気株式会社

生成AIが「魔法の杖」から「当たり前のインフラ」になり、昨今ではAIエージェントの活用が進んでいます。

いまにも「人格」まで持ちそうなAIを、いかに安全に経済活動へ統合するのか。これからもビジネスを成長させ続けるためには、セキュリティ概念の根本的なアップデートが不可欠だと考えます。

本イベントでは、AIを前提としたゼロトラストの次のステップである「ビヨンドゼロトラスト」の概念と、その具体的な実践事例をご紹介します。

みなさまの組織の競争力強化につながるヒントになれば幸いです。

＜このような方におすすめ＞

サイバーセキュリティ経営の強化のため、将来を見据えたセキュリティ対策、組織のありかたをアップデートしたいと思われているビジネスリーダー、経営戦略/IT部門/情シスの意思決定者、ご担当者など

詳細・お申込みはコチラ :https://jpn.nec.com/event/260714sec/?cid=260714sec_0501※お申し込み締め切り：2026年9月30日（水）23:59まで

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1376_1_c449de1a45e20a7a7465e2ec831bdea4.jpg?v=202606300651 ]

※本セミナーは、CISSPなどのISC2認定資格保持者様のCPEクレジットの付与対象です。

セミナー内で申請方法をご案内いたします。（※アーカイブ視聴は付与対象外です。）

プログラム

13:00～ 【講演】 「ビヨンドゼロトラスト」という次の一手 いまの組織を衛るために採るべき経営戦略

・NEC Corporate Executive CISO

兼 NECセキュリティ株式会社 取締役 淵上 真一

13:50～ 【対談】 現場責任者が語る、「ビヨンドゼロトラスト」の実践と、ポストAI時代の組織の衛り方

・（モデレータ）NEC Corporate Executive CISO 兼 NECセキュリティ株式会社 取締役 淵上 真一

・NEC サイバーセキュリティ技術統括部長 青木 聡

・NEC サイバーセキュリティ戦略統括部長 兼 CISOオフィス長 田上 岳夫

・NECセキュリティ株式会社 取締役執行役員副社長

兼 NEC サイバーディフェンス事業開発統括部 上席プロフェッショナル 奥 隆行

詳細・お申込みはコチラ :https://jpn.nec.com/event/260714sec/?cid=260714sec_0501※お申し込み締め切り：2026年9月30日（水）23:59まで