NEC、GartnerのEmerging Market Quadrant for Physical AI Services - Established VendorsでSpecialistの１社と掲載

日本電気株式会社

NECはGartner(R)発行の「Emerging Market Quadrant for Physical AI Services - Established Vendors」にSpecialistの1社として掲載されました。

Gartner社によるレポート掲載ページはこちら(契約ユーザーのみ)

Emerging Market Quadrant for Physical AI Services - Established Vendors(https://www.gartner.com/en/documents/7971837)

本レポートについて

本レポートは、AIを活用したロボットや自動運転システムなど、物理世界で稼働するAIを対象に、その設計・開発・導入・運用を支援するサービスを提供するベンダーについて分析したものです。ベンダーをMarket Shapers、Pace Setters、Pioneers、Specialistsの4タイプに分類しています。

NECのAI

NECは長年にわたりAIに関連した研究に取り組み、様々な社会・ビジネスのニーズに応えるため、多様なAI技術を開発・提供しています。たとえば、人の動きと心理状態を予測する独自の世界モデル(注1)を保有しています。この技術を活用し、人の不安の程度を定量的に推定した上で、不安を高めないように先回りしてロボットを制御するフィジカルAIを、2026年3月に世界で初めて開発しています(注2、3)。今後もこれらの先進AI技術と業種・業務に根ざした専門知見を融合し、安全・安心なAIの社会実装を推進していきます。

参考URL：BluStellar AI : BluStellar AI | NEC(https://group.nec/jp/ja/solutions/ai/)

NECは、価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」(注4)のもと、業種横断の知見と最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。そのコアテクノロジーであるAIにおいては、NEC開発のAIコア技術「cotomi(コトミ)」(注5)を中核としたAIサービスを展開しています。今後もサービスや機能の拡充などさらなる付加価値の創出とともに、セキュアで安全・安心なAIサービスの提供を通じて、お客さまの課題解決を目指します。

以上

ガートナー免責事項

Gartner(R), Emerging Market Quadrant for Physical AI Services - Established Vendors, Katie, Jonathan Davenport, Eric Goodness, Arjun Boparai, Christian Stephan, 8 June 2026

GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

(注1) 「世界モデル」がさらに進化 環境に適応して精密な動きをするロボットAI技術: NECの最先端技術 | NEC(https://jpn.nec.com/rd/technologies/202316/index.html)

(注2) NEC調べ

(注3)NEC、人の動きと心理状態を予測する世界モデルを活用し、先回りしてロボットを制御するフィジカルAIを世界で初めて開発 (2026年3月12日): プレスリリース | NEC(https://jpn.nec.com/press/202603/20260312_01.html)

(注4)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

お客さまを未来へ導く価値創造モデルBluStellar : BluStellar | NEC(https://group.nec/jp/ja/solutions/nec-blustellar/)

(注5)

「cotomi(コトミ)」はNEC開発のAIコア技術の名称です。「こと」が「みのる」ようにという想いを込めており、お客さまと伴走するパートナーでありたいとNECは考えています。

生成AI : BluStellar AI | NEC(https://group.nec/jp/ja/solutions/ai/llm/)

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC AIビジネス・ストラテジー統括部

AIビジネス開発グループ

E-Mail：blustellar_ai@pmk.jp.nec.com