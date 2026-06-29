JCB、フィリピン大手民間銀行のPhilippine National BankとJCBカードの発行開始

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好)の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB）は、フィリピン大手民間銀行の Philippine National Bank（以下：PNB）と提携し、「PNB JCB Platinum Card」の発行を開始しました。同国での発行は4行目となります。

提携の背景

＜PNB JCB Platinum Cardの券面デザイン＞＜2026年5月19日に行われたサインセレモニーにて＞

「PNB JCB Platinum Card」は、世界のJCBプラザ・ラウンジ利用に加え、訪日時におけるショッピング、飲食、交通、観光施設など日本国内の幅広い加盟店で利用可能な特典・優待を提供する、日本特化型のサービスが大きな特長です。高いポイント還元やキャンペーンなどを通じて、訪日旅行者の消費促進を支援し、日本の加盟店・観光関連事業者への送客・消費拡大に貢献します。

このたびの発行は、JCBブランドとの提携によりお客様へのサービスを拡充させたいPNBと、経済成長の著しいフィリピンにおける会員基盤を拡充させたいJCBとの思いが一致し、実現しました。JCBならではのサービスや、日本ならではのおもてなしを「PNB JCB Platinum Card」会員様に提供し、更なる訪日インバウンド拡大に向けて取り組んでいきます。

主な商品サービス・特徴

PNBについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1408_1_f132253fbcc909a61eb7773e72ad846b.jpg?v=202606291151 ]

PNBは、フィリピンの大手民間銀行です。個人の預金者、中小銀行、国内外の企業、政府機関、海外在住のフィリピン人など非常に多様な顧客に幅広い銀行・金融サービスを提供しており、カード事業にも注力しています。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1408-78aa3a0f929c1b1ab1caf48d4eb56cef.pdf