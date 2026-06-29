渋谷・宮下パークに“灼熱の部屋”が出現！？ニトリ「Nクール」の大迫力の立体3Dサイネージ広告を6月29日(月)より放映開始

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、これからの本格的な暑さに向けて、夏の定番ひんやり寝具「Nクール」のプロモーションとして、東京・渋谷に今年新たに設置された国内最大級の大型3Dサイネージ「SHIBUYA PARK VISION」にて、錯視効果を利用した立体3D映像広告を2026年6月29日(月)より期間限定で放映開始いたします。

■ 企画背景と狙い：渋谷の真ん中で「Nクール」の圧倒的な涼しさを体感

年々厳しさを増す日本の夏。ニトリの「Nクール」シリーズは、その優れた接触冷感性で多くのお客様の快適な睡眠をサポートしてまいりました。

今回、トレンドの発信地であり、多くの若者や観光客が行き交う渋谷・MIYASHITA PARK屋上からダイレクトに視認できる国内最大級の大型3Dサイネージ「SHIBUYA PARK VISION」を発信の拠点に選び、最先端の映像技術を用いたプロモーションを展開いたします。

「暑い夏の街歩きの中でも、Nクールのひんやり感を直感的に、楽しく体感していただきたい」という想いから、思わず足を止めてスマホを掲げたくなるような、ダイナミックな立体映像を制作いたしました。

■ 3D映像の見どころ：画面を飛び越えて“驚きの冷たさ”が迫り来る！

本3Dサイネージ広告では、L字型の大型画面を最大限に活かした「錯視トリック」を取り入れています。

ストーリー：

画面内に現れたのは、太陽が照りつける“灼熱の部屋”。あまりの暑さに部屋が歪みそうになったその瞬間、上空から巨大な「Nクール」の敷きパッドが、画面の枠をグワッと飛び越えて、渋谷を行き交う人々の目の前へとダイナミックに舞い降ります。

圧倒的な質感（レンダリング）の表現：

最新の3Dレンダリング技術により、敷きパッドが触れた瞬間に部屋全体がサァーッと凍りつき、ひんやりとした冷気や氷の結晶が立体的に飛び散る様子をリアルに再現。見ているだけで涼しくなるような、清涼感あふれる演出に仕上げました。

ぜひ、期間中にMIYASHITA PARK VISIONを訪れ、夏を快適に過ごすための必須アイテム「Nクール」をお求めに、ニトリ渋谷公園通り店にお立ち寄りください！

■ 放映概要

放映期間： 2026年6月29日(月)～ 2026年8月2日(日)

放映場所： MIYASHITA PARK前 「SHIBUYA PARK VISION」3Dサイネージ（三井不動産株式会社運営）

東京都渋谷区神南1丁目11-1 渋谷市野ビル屋上

放映時間： 9:00 ～ 23:00（1時間に30回放映予定）

※仕様や諸事情により、放映時間は予告なく変更となる場合がございます。