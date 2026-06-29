【「濃いも旨いもストロング！」 三吉彩花さん出演CMの新作解禁】“濃厚な味わいと食べごたえ”が特長のポテトチップス「湖池屋ストロング」フルリニューアル＆新CM公開記念キャンペーンを実施
株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、「湖池屋ストロング」ブランドをフルリニューアルし、「湖池屋ストロング 辛レモン」「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」「湖池屋ストロング 豪快のり」の3品を、2026年6月15日（月）に全国・コンビニエンスストア先行、2026年6月29日（月）に全国・スーパーマーケット他一般チャネルで発売します。さらに、三吉彩花さんを起用した新TVCM「濃いも旨いもストロング」篇を7月1日（水）より全国で放映を開始することを記念し、新しくなった「湖池屋ストロング」の詰め合わせが50名様に当たるキャンペーンを実施します。
今回の新CMでは、リニューアルでパワーアップした「湖池屋ストロング」の濃厚で刺激的な味わいを、日本のポテトチップスの老舗 湖池屋らしい小粋な和の世界観で表現。新商品「湖池屋ストロング 辛レモン」の味わいをイメージした食材が弾ける表現や、日本らしい躍動感と爽快感を演出する「太鼓」や「けん玉」、そして音楽の軽快なリズムに合わせ、三吉さんがポテトチップスを思い切り頬張る姿が印象的です。
新作CMの放映を記念した本キャンペーンでは、CM動画をお楽しみいただきながら、新しくなった「湖池屋ストロング」3品の詰め合わせが50名様に当たるチャンスです。みなさまぜひご参加ください！
【キャンペーン詳細】
■タイトル
その場で当たる！濃いも旨いも湖池屋ストロング！プレゼントキャンペーン
■応募方法 ※Xからの応募
１.湖池屋 コイケヤ【公式】（@koikeya_cp）をフォロー
２.キャンペーン投稿をリポスト
３.キャンペーン投稿に「#濃いも旨いもストロング」と質問への回答を記載しリプライ
※質問は毎日投稿されるキャンペーン投稿ごとに異なります。
※キャンペーン投稿は毎日11時に投稿されます。
フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp
■応募期間
2026年6月29日（月）～2026年7月12日（日）
■プレゼント賞品（50名様）
・「湖池屋ストロング 辛レモン」：1袋
・「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」：1袋
・「湖池屋ストロング 豪快のり」：1袋
上記商品を詰め合わせにし、抽選で50名様にお送りいたします。
【商品概要】
■商品名／内容量
「湖池屋ストロング 辛レモン」／53g
「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」／53g
「湖池屋ストロング 豪快のり」／53g
■価格
オープン価格
■発売日／販売先
2026年6月15日（月）／全国・コンビニエンスストア先行
2026年6月29日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル
■ブランドサイト
(URL) https://strong.koikeya.co.jp/
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
株式会社湖池屋 お客様センター
Tel.0120-941-751
受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）