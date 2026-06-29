【「濃いも旨いもストロング！」 三吉彩花さん出演CMの新作解禁】“濃厚な味わいと食べごたえ”が特長のポテトチップス「湖池屋ストロング」フルリニューアル＆新CM公開記念キャンペーンを実施

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、「湖池屋ストロング」ブランドをフルリニューアルし、「湖池屋ストロング 辛レモン」「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」「湖池屋ストロング 豪快のり」の3品を、2026年6月15日（月）に全国・コンビニエンスストア先行、2026年6月29日（月）に全国・スーパーマーケット他一般チャネルで発売します。さらに、三吉彩花さんを起用した新TVCM「濃いも旨いもストロング」篇を7月1日（水）より全国で放映を開始することを記念し、新しくなった「湖池屋ストロング」の詰め合わせが50名様に当たるキャンペーンを実施します。

今回の新CMでは、リニューアルでパワーアップした「湖池屋ストロング」の濃厚で刺激的な味わいを、日本のポテトチップスの老舗 湖池屋らしい小粋な和の世界観で表現。新商品「湖池屋ストロング 辛レモン」の味わいをイメージした食材が弾ける表現や、日本らしい躍動感と爽快感を演出する「太鼓」や「けん玉」、そして音楽の軽快なリズムに合わせ、三吉さんがポテトチップスを思い切り頬張る姿が印象的です。



新作CMの放映を記念した本キャンペーンでは、CM動画をお楽しみいただきながら、新しくなった「湖池屋ストロング」3品の詰め合わせが50名様に当たるチャンスです。みなさまぜひご参加ください！





【キャンペーン詳細】

■タイトル

その場で当たる！濃いも旨いも湖池屋ストロング！プレゼントキャンペーン



■応募方法 ※Xからの応募

１.湖池屋 コイケヤ【公式】（@koikeya_cp）をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

３.キャンペーン投稿に「#濃いも旨いもストロング」と質問への回答を記載しリプライ

※質問は毎日投稿されるキャンペーン投稿ごとに異なります。

※キャンペーン投稿は毎日11時に投稿されます。

フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp



■応募期間

2026年6月29日（月）～2026年7月12日（日）



■プレゼント賞品（50名様）

・「湖池屋ストロング 辛レモン」：1袋

・「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」：1袋

・「湖池屋ストロング 豪快のり」：1袋

上記商品を詰め合わせにし、抽選で50名様にお送りいたします。





【商品概要】

■商品名／内容量

「湖池屋ストロング 辛レモン」／53g

「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」／53g

「湖池屋ストロング 豪快のり」／53g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2026年6月15日（月）／全国・コンビニエンスストア先行

2026年6月29日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル



■ブランドサイト

(URL) https://strong.koikeya.co.jp/

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）