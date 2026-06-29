【朗報？悲報？】あの『鉄拳』が完全に気を抜いた模様。殺伐としたキャラクターたちが、ポップなカートゥーンアニメ『てっけん！ゆるっとカートゥーン』として爆誕！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（本社：東京都港区）から、「鉄拳」シリーズに関する新情報をお届けいたします。

世界的な大ヒットを誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズが、まさかのカートゥーンアニメ化！

いつものシリアスな戦いから少し離れ、三島家や世界を股にかけるファイターたちの日常を描くショートアニメです。

思わず笑顔になるゆる～くポップな世界観のなかで、『鉄拳』キャラクターたちの”意外な一面”をお届けします。

【『てっけん！ゆるっとカートゥーン』とは】

▲てっけん！ゆるっとカートゥーン[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qHCxOvjwyjI ]

■サクッと見られるショートアニメ

1話数十秒で完結するショートアニメ形式。通勤・通学のちょっとした隙間時間や、寝る前のリラックスタイムに最適です。

■ポップでレトロなカートゥーンデザイン

海外のクラシックなカートゥーンアニメを彷彿とさせる、表情豊かでぐにゃぐにゃ動くキャラクターデザインを採用。

■一八たちがゆるっと大活躍！？

本編とはひと味違う姿で一八、アリサ、クマ、ポール、吉光が登場します。

一八がどのように描かれるか、ご期待ください！

▲三島一八▲アリサ▲クマ▲ポール▲吉光

■展開先

鉄拳公式X/Instagram/YouTubeにて展開予定！

今すぐフォローして配信開始をお待ちください！

鉄拳公式X : https://x.com/TEKKEN_Project

鉄拳公式Instagram : https://www.instagram.com/tekken/

YouTube(tekkenchannel) : https://www.youtube.com/tekkenchannel(https://www.youtube.com/tekkenchannel)

【アーティストについて】

■アーティスト：アメヒロ

▼プロフィール

イラストレーター・アニメーター。個性的なキャラクターデザインやアニメーション制作を中心に活動中。近年はグッズデザインやプロレスラーのコスチュームデザインなど多ジャンルのクリエイティブプロジェクトにも精力的に取り組んでいる。

▼コメント

長年多くのファンから愛され続けているタイトルのキャラクター、そしてアニメの制作に携わることができ、大変光栄に思っています！

「鉄拳」を知っている方はもちろん、まだ知らない方たちにも親しんでもらえるように制作しました。

楽しんで観ていただけたら嬉しいです！

【出演情報】

ティザー映像には、お笑いコンビ・ラバーガールの飛永翼さんも店員役で出演します。

▼プロフィール

1983年2月13日生まれ、静岡県出身。

お笑いコンビ・ラバーガールのツッコミ担当。

バラエティ番組やドラマ、映画、CMなどでも活躍中。

コンビでのYouTubeチャンネルやTikTokなどでは若い世代からも人気を集める。

▼コメント

鉄拳は大好きなゲームでシャオユウとリリをよく使い、友人と朝までやり尽くしました。

今回その鉄拳に関わる仕事ができ、さらにアニメ化というワクワクする展開を先に知る事が出来てとても嬉しかったです！

CMではその新たな鉄拳ワールドへの期待感を共有してもらえたら幸いです！

【グッズ展開】

株式会社いいじゃん様より『てっけん！ゆるっとカートゥーン』関連グッズも展開予定！

詳細は近日公開予定です！

※画像は監修中の商品であり、実際の商品とはデザインや仕様が一部異なる場合がございます。

【『鉄拳』シリーズとは】

『鉄拳』シリーズは、1994年のアーケードゲームを皮切りに、現在までアーケードゲームおよび家庭用ゲームを中心に展開を行う3D対戦格闘ゲームシリーズです。シリーズ累計6,100万本以上の販売本数を誇っており、格闘ゲームが持つ深い駆け引きはもちろんのこと、技が決まった時の“壮快”感や気持ちよさが、10代後半から40代の男性を中心とした世界中の幅広い層のお客様に30年以上にわたって支持されています。

また、三島家の親子対決を中心とし、世界各国をモチーフにした個性豊かなキャラクターたちがシリーズを通じて登場することも『鉄拳』シリーズのグローバルな人気を支える要因となっています。

さらに、世界各地で開催される公式大会やeスポーツシーンにおいても高い人気を誇り、競技性の高いタイトルとして長年にわたりプレイヤーコミュニティを形成しています。

2017年8月には「最も長く続く3D対戦格闘ビデオゲームシリーズ」、「最も長く続くビデオゲームの物語」としてギネス世界記録（R）に認定されたほか、長編フルCG映画や、パチンコ・パチスロ機にもIPとして幅広く展開しています。

TEKKEN(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

*インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。

発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。