『鉄拳8』シーズン3 第2弾追加プレイアブルキャラクター「ボブ」ゲームプレイトレイラー公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『鉄拳8』シーズン3、第2弾追加プレイアブルキャラクター「ボブ」のゲームプレイトレイラーを公開いたしました。また、シーズン3、第3弾追加プレイアブルキャラクター「ロジャーJr.」のゲームプレイトレイラー公開日を発表いたしました。

さらに、「TEKKEN WORLD TOUR 2026 Global Finals」の開催地と日程を公開いたしました。

■スピード＆ウェイト「ボブ」ゲームプレイトレイラー公開！

「EVO 2026」にて、「ボブ」のゲームプレイトレイラー および 配信日を公開いたしました！

フリースタイル空手の使い手「ボブ」が『鉄拳8』に登場します。

彼のパーフェクトボディから繰り出される、スピード＆ウェイトを活かしたパワープレイは必見！

“ハンバーガー” や “オニギリ”が飛び出す、「ボブ」ならではのギミックにもぜひ注目してみてください。「ボブ」の参戦ストーリー詳細は、公式サイトをご覧ください。

ゲームプレイトレイラーがさらに楽しめる、「ボブ」の魅力に迫る特集記事も公開中！

さらに、トレイラーの最後にはシーズン3、第3弾追加プレイアブルキャラクター「ロジャーJr.」の姿が…？！

「ロジャーJr.」のゲームプレイトレイラーは2026年10月開催の「EVO France」にて公開予定！

お楽しみに！

・「ボブ」ゲームプレイトレイラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HOZn9Kf1l9I ]

・公式サイト：「ボブ」キャラクター詳細

https://tk8.tekken-official.jp/character/index.php?chara=bob

・特集記事：「ボブ」ゲームプレイトレイラー公開！開発チームが紐解く、ボブの魅力

https://www.tekken-official.jp/tekken_news/?p=3367

【ボブ】配信日

早期アクセス：2026年8月20日(木)

一般アクセス：2026年8月25日(火)

※「ボブ」の取得には「シーズン3パス」、「単体DLC」いずれかの購入が必要です。

■「TEKKEN WORLD TOUR 2026 Global Finals」開催決定！

「TEKKEN WORLD TOUR 2026 Global Finals」が2027年1月14日(木)～17日(日)に、

シンガポールにて開催されることが決定しました！

さらに、本大会は「EVO Singapore」との共同開催となります。

続報をお楽しみに！

■『鉄拳8』とは

6,100万本以上の世界累計販売本数を誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作。

本作では、キャラクター個々の特性が強化される「ヒート」や、オススメのアクションをワンボタンで出せる「スペシャルスタイル」などの新要素を導入。気軽にアグレッシブな対戦を楽しめる。

グラフィックとモデリングは高精細化し、躍動する筋肉まで表現された41名のキャラクターたちが、破壊ギミック満載のステージでバトルを繰り広げる。

三島一八と風間 仁の親子対決を中心としたメインストーリー、全キャラクターに用意されたサイドストーリー、オリジナルのアバターを作成してライバルと戦う新モード「アーケードクエスト」も見どころ。eスポーツシーンを牽引した前作に続き、『鉄拳8』でも同シーンの発展と国内外のユーザーへのアプローチを狙う。

■製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2234_1_4c77cc72bbc3db544abf04a76aa47680.jpg?v=202606291151 ]