『鉄拳8』シーズン3 第2弾追加プレイアブルキャラクター「ボブ」ゲームプレイトレイラー公開！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『鉄拳8』シーズン3、第2弾追加プレイアブルキャラクター「ボブ」のゲームプレイトレイラーを公開いたしました。また、シーズン3、第3弾追加プレイアブルキャラクター「ロジャーJr.」のゲームプレイトレイラー公開日を発表いたしました。
さらに、「TEKKEN WORLD TOUR 2026 Global Finals」の開催地と日程を公開いたしました。
■スピード＆ウェイト「ボブ」ゲームプレイトレイラー公開！
「EVO 2026」にて、「ボブ」のゲームプレイトレイラー および 配信日を公開いたしました！
フリースタイル空手の使い手「ボブ」が『鉄拳8』に登場します。
彼のパーフェクトボディから繰り出される、スピード＆ウェイトを活かしたパワープレイは必見！
“ハンバーガー” や “オニギリ”が飛び出す、「ボブ」ならではのギミックにもぜひ注目してみてください。「ボブ」の参戦ストーリー詳細は、公式サイトをご覧ください。
ゲームプレイトレイラーがさらに楽しめる、「ボブ」の魅力に迫る特集記事も公開中！
さらに、トレイラーの最後にはシーズン3、第3弾追加プレイアブルキャラクター「ロジャーJr.」の姿が…？！
「ロジャーJr.」のゲームプレイトレイラーは2026年10月開催の「EVO France」にて公開予定！
お楽しみに！
・「ボブ」ゲームプレイトレイラー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HOZn9Kf1l9I ]
・公式サイト：「ボブ」キャラクター詳細
https://tk8.tekken-official.jp/character/index.php?chara=bob
・特集記事：「ボブ」ゲームプレイトレイラー公開！開発チームが紐解く、ボブの魅力
https://www.tekken-official.jp/tekken_news/?p=3367
【ボブ】配信日
早期アクセス：2026年8月20日(木)
一般アクセス：2026年8月25日(火)
※「ボブ」の取得には「シーズン3パス」、「単体DLC」いずれかの購入が必要です。
■「TEKKEN WORLD TOUR 2026 Global Finals」開催決定！
「TEKKEN WORLD TOUR 2026 Global Finals」が2027年1月14日(木)～17日(日)に、
シンガポールにて開催されることが決定しました！
さらに、本大会は「EVO Singapore」との共同開催となります。
続報をお楽しみに！
■『鉄拳8』とは
6,100万本以上の世界累計販売本数を誇る3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズの最新作。
本作では、キャラクター個々の特性が強化される「ヒート」や、オススメのアクションをワンボタンで出せる「スペシャルスタイル」などの新要素を導入。気軽にアグレッシブな対戦を楽しめる。
グラフィックとモデリングは高精細化し、躍動する筋肉まで表現された41名のキャラクターたちが、破壊ギミック満載のステージでバトルを繰り広げる。
三島一八と風間 仁の親子対決を中心としたメインストーリー、全キャラクターに用意されたサイドストーリー、オリジナルのアバターを作成してライバルと戦う新モード「アーケードクエスト」も見どころ。eスポーツシーンを牽引した前作に続き、『鉄拳8』でも同シーンの発展と国内外のユーザーへのアプローチを狙う。