「現場から立て直す病院経営」と題して、ＹＭＫメディカル株式会社 代表取締役 池田 幸一氏によるセミナーを2026年7月30日(木)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26412

[SSKセミナー]

現場から立て直す病院経営

～数字とオペレーションで成果を出す経営改善の進め方～

[講 師]

ＹＭＫメディカル株式会社 代表取締役

池田 幸一 氏

[日 時]

２０２６年７月３０日（木） 午後１時～３時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

医療機関を取り巻く経営環境は、診療報酬改定、人件費・物価の高騰、人材不足により一段と厳しさを増しています。多くの病院で経営再建が課題となる一方、改善を一過性で終わらせず定着させられるかは「人」、とりわけ経営を担う事務長・経営人材の力量に左右されます。本講演では、現場の事務部門から経営層までを経験し、数々の病院を黒字へ転換させた実績をもつ池田先生に、数字とオペレーションの両面で成果を出す経営改善の進め方を整理するとともに、再建を担い得る経営人材をいかに見極め、育て、組織に根づかせるかを、実例を交えて具体的にご講演いただきます。



１．なぜ今、「経営再建」と「人材育成」を同時に語るのか

・改定・物価高・人材不足が重なる経営環境

・一過性の改善が定着しない構造的な理由

・再建の成否を分けるのは「手法」より「人」



２．現場目線の経営改善＊ - ＊数字とオペレーションをつなぐ

・部門別損益・損益分岐点による「見える化」

・施設基準・診療報酬の取りこぼし防止

・現場が動く改善の進め方（小さな成功の積み上げ）



３．事務長という仕事の再定義

・「管理係」から「経営の参謀」へ

・経営者・診療部門・現場をつなぐ結節点

・求められる視座とスキルセット



４．再建を担う経営人材の見極めと登用

・どんな人材が伸びるか（適性の見方）

・権限委譲と「任せ方」

・評価・処遇でモチベーションを支える



５．経営人材を育てる仕組みづくり

・育成をＯＪＴ頼みにしない（体系化）

・「学びの場」と「実践」の往復

・後継者・チームで支える体制



６．持続する病院経営に向けて＊ - ＊明日からの一歩

・経営トップと事務長の役割分担

・小さく始めて、続ける改善サイクル

・まとめ



７．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。