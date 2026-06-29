【JAF京都】アル・プラザ城陽で交通安全を楽しく学ぼう！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）京都支部（支部長 中村正人）は、7月25日（土）にアル・プラザ城陽（京都府城陽市）において交通安全啓発を目的としたイベントを開催します。



今回のイベントでは、交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の発行や「俊敏性測定」などを出展します。各コーナーを体験することで、子どもから大人まで楽しみながら交通安全について学んでいただける内容となっています。

イベント概要

アル・プラザ城陽 イベントイメージ子ども安全免許証 イメージ

■日時

2026年7月25日（土） 10:00～15:00

■場所

アル・プラザ城陽 1階平和書店前

（京都府城陽市富野荒見田112）

■参加料

無料/事前予約は不要です

■イベント内容

1.子ども安全免許証…交通ルールをクイズで学び、免許証そっくりのカードがもらえます

2.エイジドドライバー総合応援サイト体験…ウェブで目や耳、認知機能をチェックすることができます

3.俊敏性測定…反応速度をゲーム感覚で測定します

4.リフレクBOX…反射材の効果を体験いただけます

5.カプセルトイ抽選会…どなたでも参加可能。先着100名限定でJAFオリジナルグッズなどが当たります

■イベント詳細

イベント詳細は以下URLよりご確認ください

https://jaf.link/alplaza-0725