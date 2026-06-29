【新刊】現代の物語×バレエ名作の新しい読み物！『バレエ名作☆ストーリーズ くるみわり人形』刊行。チャコットのグッズが当たるプレゼントフェアも開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京都品川区／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京都品川区／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月26日に児童書『バレエ名作☆ストーリーズ 1巻 くるみわり人形』を発売いたしました。また、発売を記念し2026年6月24日よりSNSにて、人気バレエブランド「チャコット（Chacott）」の豪華文房具セットと、本書が当たるプレゼントキャンペーンも開始いたしました。

読めば、読書や芸術がもっと好きになる！ 夢と魔法の名作が、新しい仕掛けの児童書に

世界中で愛される不朽のバレエ作品「くるみわり人形」が、新しいスタイルの児童書となって、2026年6月26日に発売されました。

本書は、名作の世界を読みやすく届けるのはもちろん、現代を生きる10歳の女の子・カノンがバレエのレッスンに悩みながらも、名作の舞台を観に行くことで物語が動き出す入れ子構造となっています。読者の子どもたちが主人公・カノンに自分を重ね合わせることで、古典名作の世界に自然と没入できる、読書感想文にもおすすめの1冊です。

装画・挿絵は、大人気児童書「リトル☆バレリーナ」のイラストでも知られる佐々木メエ氏が担当。キラキラとした美しい世界観で、物語の世界をより鮮やかに彩ります。

舞踊評論家の村山久美子氏の監修により、正しく美しいバレエイラストとなっており、まるで舞台を客席から鑑賞しているような臨場感を味わえます。

【本書のポイント】

◆1冊で2倍楽しめる！ 現代劇から始まる没入型ストーリー

バレエが大好きな女の子・カノンの成長物語と、バレエ名作「くるみわり人形」を収録。本の始まりと終わりに現代のお話があることで、初めて名作を読むお子さまでも夢中で読めるようになっています。

◆まるで舞台を観ているよう！ 豊富なイラストと美しい世界観

豊富なイラストによって、想像力が鮮やかに広がります。華やかな衣装やバレエのシーンが美しく描かれ、まるで舞台を鑑賞しているように物語を楽しめます。

◆充実の巻末ページ

巻末にはバレエの動きの図解解説ページや、おしゃれページ、さらに人気バレエブランド・チャコットとコラボした可愛いスペシャル便せんが付いています。「くるみわり人形」作品解説ページでは、東京バレエ団の舞台写真を掲載。作品や舞台への理解も深まります。

◆専門家による監修

バレエ監修に村山久美子氏をむかえ、正しく美しく、バレエや作品の魅力を伝える本となっています。「バレエが好き」「読書が好き」というお子さまはもちろん、はじめてバレエ名作に触れる方にも最適な一冊です。

【発売記念】チャコットの文房具と本書が当たるプレゼントキャンペーン開催！

新刊の発売を記念し、チャコットと本書による、X（旧Twitter）フォロー＆リポストでのプレゼントキャンペーンを期間限定で開催中です！

●開催期間：2026年6月24日（水）～7月1日（水）

●賞品：チャコットの文房具セット＆新刊『バレエ名作☆ストーリーズ 1巻 くるみわり人形』をセットで「計10名様」にプレゼント

●応募条件：

★チャコット公式アカウント（@Chacott_jp）と、Gakken児童書編集部公式アカウント（@Gakken_jidousho）の2つのアカウントをフォロー

★対象のキャンペーン投稿をリポスト

この機会に、ぜひご応募ください。

［商品概要］

■『バレエ名作☆ストーリーズ くるみわり人形』

文：金治直美、富永明子、絵：佐々木メエ、監修：村山久美子

バレエ図解イラストほか：サトウユカ、一部背景ほか：小坂奈津子

発売日：2026年6月26日

定価：1,375円（税込）

対象年齢：小学生（小学2年生以上）

仕様：B6変型（ハードカバー）／166ページ

ISBN：978-4-05-206309-1

電子版：配信予定

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020630900(https://hon.gakken.jp/book/1020630900)

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063090/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052063090/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591409/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591409/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/9784052063091(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/9784052063091)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開