株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

News Release

2026年6月29日

株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

【参加無料】Developers Summit 2026 Summer 登壇＆出展！

「AI駆動開発 × 開発標準化で実現するエンタープライズ開発の未来」代表 所が登壇

株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：所 年雄、以下 当社）は、2026年7月16日～17日にＪＰタワー ホール＆カンファレンスで開催される「Developers Summit 2026 Summer」にゴールドスポンサーとしてブース出展し、イベント2日目となる7月17日（金）13:25-13:55 B会場にて、弊社代表 所が講演いたします。

本イベントは、エンジニアの事業貢献を応援するカンファレンスです。イベント2日目に予定されております所の講演では、「Vibe Codingだけでは大規模開発は失敗する ～ AI駆動開発 × 開発標準化で実現するエンタープライズ開発の未来～ 」と題しまして、トランスコスモス独自のAI駆動開発環境「Waterfall Boost」を活用した、開発プロセス管理、品質レビュー、開発標準化の実践アプローチを詳しくご紹介します。大規模開発における AI 活用や、品質管理、開発標準化など、さまざまな課題・疑問をお持ちの方はぜひご参加ください！

【講演概要】

Vibe Codingだけでは大規模開発は失敗する

AI駆動開発 × 開発標準化で実現するエンタープライズ開発の未来

日時：2026年7月17日（金）13:25-13:55

会場：ＪＰタワーホール＆カンファレンス4F B会場

セッション詳細：https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260716/session/6897

【展示ブース】

日時：2026年7月16日（木）～ 17日（金）

詳細：所の講演でお話させていただくAI駆動開発環境「Waterfall Boost」について、エンジニアが詳しくご紹介します。

【申し込み方法】

本イベントへの参加申し込みフォームの最後に、セッション選択画面が表示されます。是非弊社セッションをご登録ください。

【このような方にオススメです】

開発業務におけるAI活用・導入についてお悩みや課題をお持ちの方

エンタープライズ案件での「バイブコーディング」の活用について興味のある方

各種開発ドキュメントの品質維持・レビュー時間の短縮・標準化を推進したい方

【登壇者プロフィール】

株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

代表取締役社長 所 年雄

トランスコスモスで顧客コミュニケーションの最適化を実現するサービスの開発と運用を担当し、LINEを利用したチャットサポートサービスを日本で最初に企画実装。2018年よりデジタルマーケティング全般のサービス部門の責任者を経て、現在はトランスコスモス全体のシステム開発を統括する本部を担当。2024年1月よりトランスコスモスの戦略子会社のトランスコスモス・デジタル・テクノロジーの代表取締役社長に就任し、グループ全体でのエンジニアリソース最大活用を目指している。

【Developers Summit 2026 Summer 開催概要】

日時：2026年7月16日（木）-17日（金） ※ 10:30受付開始

会場：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階）

主催：株式会社翔泳社 CodeZine編集部／EnterpriseZine編集部

参加費：無料（事前登録制）

【株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジーについて】

トランスコスモス株式会社のデジタルテクノロジーに関する戦略子会社として、ソリューション活用、ソフトウェア開発、運用ならびにコンサルティングサービスを提供しています。高い技術力と幅広いソリューションで、お客様企業のデジタルトランスフォーメーションパートナーを目指します。

https://www.trans-cosmos-digtec.co.jp/

■会社概要

名称：株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

代表者：代表取締役社長 所 年雄

本社：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル 8F

事業内容：1. 情報システムの開発・運用・販売並びにコンサルテーション

2. ハードウェアとソフトウェアの一体化した複合システム設計及び構築業務

3. ソフトウェアの開発・運用・販売

設立：2007年1月

資本金：1億円（トランスコスモス株式会社100%出資）