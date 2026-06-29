【ラッコM&A】「AI案件検索」機能をリリース。自然な言葉で希望の案件をAIが提案

ラッコ株式会社ラッコM&A：AI案件検索機能リリース

ラッコ株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：坂谷泰翔）が運営するM&Aプラットフォーム「ラッコM&A(https://rakkoma.com/)」は、「AI案件検索」機能をリリースしました。

自然な言葉で希望条件を入力するだけで、AIが条件に近い案件を提案します。

これにより、「どんなキーワードで検索すればいいか分からない」「検索結果が多くて絞り込めない」といった案件探しのハードルを大きく引き下げます。

「欲しい案件のイメージ」をそのまま伝えるだけで案件を探せる

従来の案件検索では、希望をキーワードやカテゴリ・価格帯に置き換えて絞り込む必要があり、「副業向きの案件」「初心者でも運営しやすい案件」といったあいまいなイメージをそのまま検索に活かしにくいという課題がありました。

「AI案件検索」では、こうした希望をそのまま伝えるだけで、AIが条件を整理しながら案件をピックアップします。さらに、対話内容をもとに追加の絞り込み条件をAIが提案するため、より希望に近い案件に出会いやすくなります。

AI案件検索機能の主な特長

1. 自然な言葉で案件を探せる

案件の希望条件をそのままテキストで入力するだけでOKです。TOPページ・案件一覧ページの「AIで案件を探す」からご利用いただけます。

質問例：

- 「副業向きのWEBメディアを探したい」- 「初心者でも運営しやすいEC案件はある？」- 「50万円以下のエンタメ系YouTubeチャンネルを探して」2. 条件に近い案件を最大5件提案

入力した希望条件をもとに、AIが受付中の案件データベースを検索し、最大5件提案します。

さらに、希望に近い他の条件も提案するため、思わぬ魅力的な案件に出会えるチャンスが広がります。

3. 気になる案件をその場で保存

気になった案件は、検索結果からそのまま「気になるリスト」へ保存可能。候補の管理もスムーズに行えます。

AI活用に積極的に取り組み、M&Aをもっと身近に

ラッコ株式会社では、AIをサービス改善に積極的に取り入れています。ラッコM&Aでは本機能の他にも、案件のアイキャッチ画像や要約文の自動生成・案件登録時のテキストチェックなど、様々な機能でAIの活用を進めています。

今回の「AI案件検索」は、こうした取り組みの一環として、買主ユーザーの案件探しをAIでサポートするものです。今後も、ユーザーの利便性向上を目的としたAI活用機能を継続的に拡充していきます。

※AI案件検索は、案件探しをサポートするための機能です。AIによる提案は、案件の購入判断や将来の収益を保証するものではありません。また、法務・税務・会計等に関する専門的なアドバイスは行いません。

ラッコM&Aとは

「ラッコM&A」は2020年に運営を開始した、国内シェア90％以上の成約数を誇るサイト売買プラットフォームです。Webサイト・YouTubeチャンネル・ECサイト等の売買を取り扱っています。

後発サービスながら、2021年以降、主要類似サービスの中でNo.1の成約数を継続しています。※

※ラッコM&Aを含む主要5サービスのサイト売買成約数・掲載数を比較調査（集計期間：2021年1月1日～2025年12月31日）

数字でみるラッコM&A :https://rakkoma.com/data

ラッコM&Aの特徴

売却手数料無料

売主は完全無料でラッコM&Aをご利用いただけます。手数料がかからないため、安心してサイトやアカウント、アプリの売却を行えます。また、買主にとっても、多数の魅力的な売り案件が揃う環境を提供します。独占掲載等の条件無く、売却手数料無料でご利用いただけます！

安心のリーガルサポート

ラッコM&Aと契約している弁護士にチャットで気軽に相談することができます。また、弁護士監修の事業譲渡契約書を自動生成することができます（もちろん雛型を自由に編集することもできます）。電子契約にも自動対応しており、スムーズに契約を締結できる仕組みになっています。ここまでのリーガルサポートを無料で受けられるのはラッコM&Aだけ！

スムーズで安全な取引を実現する各種機能

独自の集客力

- 瞬時に結果が出るサイト自動査定- Google Analytics連携・Google Search Console連携を使ったデータの自動取得- 案件情報の入力負担を軽減するテンプレート機能、審査をスムーズにするAIテキストチェック機能- 取引ステータスが明確で今やるべきことがすぐわかるマイページ- リマインドメールで取引のToDo漏れを防止- 事業譲渡契約の自動生成- 契約書の電子契約（世界トップシェアの電子契約システムDocuSignを採用）- エスクロー着金確認の自動処理- 自動値下げ機能により、マッチング機会を最大化- 信頼性の高い本人確認（eKYC）・SMS認証機能で安心取引- WEBサイトリアルタイム譲渡機能でサイトの即時譲渡が可能

ラッコWEBサービスをご利用いただくユーザーは累計35万人以上（2026年6月26日時点）。

ブログ等のWEBサイト・YouTubeチャンネル・SNSアカウントを活用したメディアの運営をされているユーザーが非常に多く、サービス間の連携・相互送客によりこれらのビジネスの売買に適したユーザーが集まる仕組みになっています。

「ラッコキーワード」 https://rakkokeyword.com/(https://rakkokeyword.com/)

ご利用ユーザー30万人以上（2026年6月時点）のマーケットリサーチツール。検索データ・キーワードデータを活用し、SEO/マーケティング/コンテンツ作成/商品開発等に活用します。

「ラッコツールズ」 https://rakko.tools/

月間110万PVを超える無料Webツール提供サービス。くじ引きツール・IPアドレスから住所検索・Whois検索・文字数カウント・パスワード生成などが人気です。

「ラッコサーバー」https://rakkoserver.com/

高速レンタルサーバーサービス。ドメイン管理サービスであるラッコドメインとの組み合わせで、サイト売却時に作業なく瞬時にサイト移行することが可能です。

「サイトマーケット」https://rakkoserver.com/market/

ラッコサーバーをベースとしたサイト売買のマーケットプレイス。WordPressサイトを移行作業なく瞬時に譲渡・譲受できます。高額ではないWordPressサイトの売買におススメです。

マンガでわかるラッコM&A

ラッコM&Aやサイト売買についてより多くの方に知っていただくために、マンガコンテンツをご用意しました。ラッコたちがわかりやすく解説いたします。

企業概要

マンガでわかるラッコM&A（売主様向け） :https://rakkoma.com/knowledge/6458/マンガでわかるラッコM&A（買主様向け） :https://rakkoma.com/knowledge/6531/

会社名： ラッコ株式会社

所在地： 福岡市中央区舞鶴3丁目1番30号 祐徳ビル2号館5F

代表者： 代表取締役 坂谷 泰翔

設立日： 2015年11月

資本金： 1億円（資本準備金含む）

事業内容： マーケティングリサーチツールの提供、サイト売買プラットフォームの運営、インターネットインフラ事業

サービスサイト：https://rakkoma.com/

運営サービス一覧： https://rakko.inc/services/