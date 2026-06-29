着物選びで最も困るのは「色柄選び」48％｜サイズよりも“似合う一着選び”に悩む傾向【保護者100人調査】

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、30代～50代の保護者100名を対象に「着物選びで困ったこと」についてアンケート調査を実施しました。

その結果、

1位 色柄選び 48.0％

2位 コーディネート 28.0％

3位 サイズ 18.0％

となり、多くの方がサイズよりも「どの着物を選ぶか」に悩んでいることが分かりました。

近年はレンタル着物の種類が大幅に増えたことで、選択肢が広がる一方、「どれが我が子に似合うのか分からない」と感じる保護者も増えているようです。

■調査結果｜着物選びで困ったことランキング

第1位 色柄選び

48.0％

第2位 コーディネート

28.0％

第3位 サイズ

18.0％

※複数回答

■約2人に1人が「色柄選び」で悩む

今回の調査で最も多かった回答は「色柄選び」でした。

お宮参りや七五三の着物は、

・伝統柄

・モダン柄

・くすみカラー

・ナチュラルカラー

など種類が豊富になっています。

そのため、

「どれが似合うのか分からない」

「家族写真に合う色を選びたい」

「流行も気になる」

と悩む保護者が多いことが分かりました。

■コーディネートへの不安も上位に

28.0％の方がコーディネートに悩むと回答しました。

特に七五三では、

・兄弟姉妹とのバランス

・母親の服装との相性

・祖父母との家族写真

などを考慮する必要があります。

着物単体だけではなく、家族全体の雰囲気を意識して選ぶ方が増えていることがうかがえます。

■サイズへの不安は意外と少数派

サイズを挙げた方は18.0％でした。

近年はレンタル着物でもサイズ展開が充実しており、身長や体格に合わせて選びやすくなっています。

そのため、

「着られるかどうか」

よりも、

「どれを選ぶか」

に悩みが移っていることが今回の調査から見えてきました。

■専門店の視点

レンタル衣裳マイセレクトでも、

実際のお問い合わせの多くはサイズではなく、

「どの色が人気ですか？」

「この着物とこちらで迷っています」

「写真映えするのはどちらですか？」

といった色柄選びに関する内容が中心です。

着物選びは単なる衣装選びではなく、ご家族の思い出づくりの一部として考えられていることを実感しています。

■関連ページ

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調査概要

調査期間：2026年6月

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査対象：30代～50代の保護者100名

調査主体：株式会社LIN

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◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

所在地 ：岐阜県可児市塩914-3

代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：水曜日