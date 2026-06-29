ナインシグマ、技術用途探索AIツール「AKCELI」に新機能「事業アイデア（β版）」を追加

ナインシグマ・ホールディングス株式会社

企業のイノベーション支援を手掛けるナインシグマ・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：諏訪 暁彦、以下「ナインシグマ」）は、技術・商材の事業化支援AIサービス「AKCELI（アクセリ）」において、新機能「事業アイデア（β版）」の提供を2026年6月29日より開始いたします。

これまでAKCELIは、自社技術を起点に用途を探す“シーズ起点”のアイデア創出を中心に提供してきました。今回追加する「事業アイデア」は、目指す未来像や解決したい顧客ニーズを起点とする“ニーズ起点”の機能です。シーズとニーズの両面から検討できるようになることで、自社技術の延長にとどまらない、より発散性の高いアイディエーションが可能になります。なお本機能は、先週リリースした新機能「スペック調査」（6月22日）に続く、2週連続での新機能リリースとなります。

詳細は、本サービスのウェブサイト（https://www.ninesigma.com/jp/service/akceli/）をご覧ください。

■ 開発の背景：シーズ起点だけでは届かない事業機会がある

自社技術（シーズ）を起点とする発想は、強みを確実に活かせる一方で、アイデアが技術の延長線上に偏りやすいという側面があります。社会や顧客が本当に求めているニーズから発想すれば、技術起点では見えなかった事業機会に手が届きますが、“ニーズ起点”の発想には、信頼できる実際のニーズデータをどう得るか、アイデアの発想・検討・ピボットのサイクルをいかに高速で回すか、という難しさが伴います。

「事業アイデア」は、この二つの課題を解決します。提案されるニーズには、ナインシグマのオープンイノベーション・コミュニティであるOIカウンシルで得られた実際の人のニーズデータを反映。さらに、AIの力によってニーズ起点アイディエーションのサイクルを高速で回すことを可能としています。

■ 「事業アイデア（β版）」とは：ニーズ起点で新規事業を発想する

「事業アイデア（β版）」は、抽象度の高いキーワード（目指す未来像や解決したいニーズなど）を起点に、関連する顧客ニーズを提案し、そのニーズをもとに新規事業アイデアを生成する“ニーズ起点”のアイディエーション機能です。

利用の流れはシンプルです。まず、目指す未来像や解決したいニーズといった抽象度の高いキーワードを入力すると、それに関連する「ターゲット顧客・顧客ニーズ」の候補が提案されます。深掘りしたいニーズを選ぶと、そのニーズに紐づく新規事業アイデアが生成されます。抽象的なテーマから具体的な事業アイデアまでを、一連の流れの中で形にしていくことができます。

■ シーズ起点とニーズ起点、両面で考える

シーズ起点とニーズ起点には、それぞれ得意と不得意があります。従来の用途探索のような“シーズ起点”は、自社技術を確実に活かしたアイデアを出せる一方で、発想の枠が自社技術の範囲に狭まりがちです。逆に“ニーズ起点”は、発想の枠を大きく広げられる一方で、生まれたアイデアに自社のアセットが届かない可能性もあります。見方を変えれば、両者は失敗の仕方が異なります。シーズ起点のみでは「実現できても求められない」アイデアに、ニーズ起点のみでは「求められても自社では実現しきれない」アイデアに偏りがちです。両面から検討すれば、互いの死角を補い合い、自社が実現でき、かつ確かな需要がある-その重なりに当たりをつけやすくなります。

さらに、ニーズ起点で発想の幅を大きく広げ（発散）、シーズ起点で自社の強みに引き戻して具体化する（収束）という、振れ幅のある検討を一連の流れの中で行えます。これにより、自社技術の延長にとどまる発想や、実現性を欠いた構想倒れといった両極を避けながら、発散性・実現性のバランスを取って新規事業を検討できるようになります。

■ 「事業アイデア（β版）」の主な特長

- 実際の顧客ニーズデータを反映：ナインシグマのOIカウンシルで得られた実際の人のニーズデータをもとに、ターゲット顧客とニーズを提案- 抽象から具体への橋渡し：抽象的な未来像やキーワードからでも、具体化のステップを挟んで新規事業アイデアを生成可能- 検討サイクルを加速する関連機能：個別アイデアからのビジネスモデルキャンバス生成、アイデアのピボット機能を搭載

■ 今後の展開：構想から事業化までをシームレスに支援するプラットフォームへ

ナインシグマは、新規事業創出AIツール「AKCELI」を、テーマ立案から事業コンセプトのブラッシュアップ、ソリューション開発、顧客探索に至るまで、事業化に向けた一連のプロセスを加速させるプラットフォームへと進化させていきます。今回の「事業アイデア」の追加により、シーズ起点とニーズ起点の双方からアイディエーションを行える環境が整い、新規事業の構想フェーズをこれまで以上に力強く支援してまいります。

■ 機能概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11184/table/73_1_dbe84494040c1d670889fc4049e83f75.jpg?v=202606291051 ]

■ オンラインセミナー開催のご案内

本機能の詳細や活用方法をご紹介するオンラインセミナーを開催いたします。先週リリースした新機能「スペック調査」と合わせて、同一のセミナー内でご紹介いたします。シーズ起点・ニーズ起点の双方を活かしたアイディエーションにご関心のある方は、ぜひご参加ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11184/table/73_2_571019e0b4f5d607bf5028ec428e483c.jpg?v=202606291051 ]

■ ナインシグマ・ホールディングス株式会社について

ナインシグマは、経営理念「We make innovation happen」のもと、企業のR&D部門等に伴走し、各社の持つ「技術」の潜在能力を引き出して、新規事業・研究開発テーマの創出から推進までのイノベーション活動を支援します。2006年に日本法人（ナインシグマ・アジア・パシフィック株式会社）を設立、2022年にナインシグマ・ホールディングス株式会社と経営統合をし、本社（日本）・支社（ヨーロッパ・アメリカ）で世界105か国・10,000件、日本国内では1,600件以上のオープンイノベーション支援実績があります。外部技術の導入や外部知見の活用といったオープンイノベーションの手法や技術マッチング、各種研修実施等のコンサルテーション・サービスにより、日本およびグローバルの優れた技術をつなぎ、その価値を最大化させることで、サステナブルで革新的な未来を創ることに貢献します。

- 本社：東京都千代田区内神田1-3-3- 代表取締役社長：諏訪 暁彦- 企業ホームページ：https://www.ninesigma.com/jp/- AKCELIサービスサイト：https://www.ninesigma.com/jp/service/akceli/(https://www.ninesigma.com/jp/service/akceli/)

■ 本件に関するお問合せ先

ナインシグマ・ホールディングス株式会社

広報担当：太田 朋宏

TEL：03-3219-2006 ／ E-mail：contact_akceli@ninesigma.com