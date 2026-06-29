【どんどん亭大野城店】7月6日リニューアルオープン！長年愛される店舗がより快適な空間へ進化

Miコーポレーション株式会社

Miコーポレーション株式会社（本社：福岡県福岡市博多区山王１丁目１－３４）は、お好み焼専門店「どんどん亭」大野城店を、2026年7月6日（月）にリニューアルオープンいたします。

長年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいてきた大野城店は、地域の皆さまに支えられながら営業を続けてまいりました。このたび、より快適にお食事を楽しんでいただける空間を提供するため、店舗設備を一新し、リニューアルオープンする運びとなりました。

■ 地域に根ざし、多くのファンに愛されてきた店舗

「どんどん亭」大野城店は、長年にわたり地域のお客様に親しまれてきた店舗であり、多くのファンの皆さまに支えられて運営してまいりました。

今回のリニューアルでは、これまでの魅力はそのままに、より快適で過ごしやすい店舗環境へと刷新しています。

■設備を一新し、より快適な空間へ

お客様により快適にお食事をお楽しみいただくため、店内設備を全面的に見直し、空間の使いやすさと居心地の良さを向上させました。

店内は全24席・最大108名様までご利用可能で、そのうち6卓はロング鉄板を設置。（ロング鉄板は最大６名様同時着座可能）ご家族やご友人同士、グループで鉄板を囲みながら、臨場感あふれるお食事をお楽しみいただけます。

■イオン大野城ショッピングセンターすぐ、お買い物のついでに立ち寄りやすい立地

「どんどん亭」大野城店はイオン大野城ショッピングセンターから車で数分の距離にあり、お買い物のついでに立ち寄りやすい立地なのも魅力です。

広々とした駐車場がありますので、お買い物やお出かけのついでにも気軽にお立ち寄りいただける店舗です。日常使いからグループで集まるような特別なお食事シーンまで、幅広くご活用下さい。

■「どんどん亭」大野城店

イオン大野城ショッピングセンターすぐ

店舗名：「どんどん亭」大野城店

リニューアルオープン日：2026年7月6日(月)

住所：福岡県大野城市白木原5丁目1－18

電話番号：092-573-3548

営業時間

平日 11:30～15:30(L.O 14:45)／17:00～24:00(L.O 23:00)

土日祝 11:30～24:00(L.O 23:00)

お好み焼専門店「どんどん亭」 大人から子供まで家族みんなでお好み焼をお楽しみください。

■会社概要

商号 ： Miコーポレーション株式会社

設立 ： 1970年3月

代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志

所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号

事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」の経営

ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」の経営

焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」の経営

URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)

▽「どんどん亭」公式サイト

https://www.dondontei.com/

▽「どんどん亭」公式X(@dondontei_PR)

https://twitter.com/dondontei_PR/

▽「どんどん亭」公式instagram

https://www.instagram.com/dondontei_pr/

▽「どんどん亭」公式ティックトック

https://www.tiktok.com/@dondontei_pr