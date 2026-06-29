『UTB:G Vol.10』本日発売！表紙・巻頭は“令和の超新星”・山田あい！美女たちが集結した誌面カットを公開！！
株式会社ワニブックス
『UTB:G Vol.10』表紙
『UTB:G Vol.10』裏表紙
●誌面カット
山田あい
白濱美兎
ちとせよしの（あまいものつめあわせ）
栗原舞優（虹のコンキスタドール）
琴雛ひな
永尾まりや
豊田ルナ（AND CaaaLL）
【雑誌概要】
『UTB:G Vol.10』表紙
『UTB:G Vol.10』裏表紙
今回の表紙・巻頭を飾ってくれるのは"令和の超新星"でおなじみ、山田あい。ファースト写真集が記録的大ヒットの彼女は、今回が本誌初登場になります。巻頭グラビアは25ページの超ロング仕様。
巻末は、本誌でもおなじみ、豊田ルナちゃん。俳優にアイドル、そしてグラビアと大活躍のるんちゃんを15ページのロンググラビアに収めています。
巻頭・巻末以外では、今年の秋に20歳を迎える白濱美兎、弊誌媒体初登場となるグラビア界代表の１人ちとせよしの、虹のコンキスタドールからは、シックでオトナな姿を見せてくれた栗原舞優、グラビアを中心に活躍中の琴雛ひな、ABEMA『ラブパワーキングダム２』で話題の永尾まりやが久しぶりの登場と、豪華顔ぶれが揃いました。もちろんすべて10ページ超のロンググラビアでお届けします。夏の到来より一足先に、真夏の楽園へ!!
[グラビア(敬称略・登場順)]
山田あい
白濱美兎
ちとせよしの(あまいものつめあわせ)
栗原舞優(虹のコンキスタドール)
琴雛ひな
永尾まりや
豊田ルナ(AND CaaaLL)
●誌面カット
山田あい
白濱美兎
ちとせよしの（あまいものつめあわせ）
栗原舞優（虹のコンキスタドール）
琴雛ひな
永尾まりや
豊田ルナ（AND CaaaLL）
※いずれも、『UTB:G Vol.10』誌面掲載グラビアからのカットになります。
【雑誌概要】
『UTB:G Vol.10』
発売：ワニブックス
定価：2,200円(税込)
発売日：2026年6月29日
体裁：A4判・96ページ
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4847086767/
★創刊40周年！！
アップトゥボーイ オフィシャルサイト
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