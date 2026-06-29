『UTB:G Vol.10』本日発売！表紙・巻頭は“令和の超新星”・山田あい！美女たちが集結した誌面カットを公開！！

株式会社ワニブックス『UTB:G Vol.10』表紙『UTB:G Vol.10』裏表紙

今回の表紙・巻頭を飾ってくれるのは"令和の超新星"でおなじみ、山田あい。ファースト写真集が記録的大ヒットの彼女は、今回が本誌初登場になります。巻頭グラビアは25ページの超ロング仕様。

巻末は、本誌でもおなじみ、豊田ルナちゃん。俳優にアイドル、そしてグラビアと大活躍のるんちゃんを15ページのロンググラビアに収めています。

巻頭・巻末以外では、今年の秋に20歳を迎える白濱美兎、弊誌媒体初登場となるグラビア界代表の１人ちとせよしの、虹のコンキスタドールからは、シックでオトナな姿を見せてくれた栗原舞優、グラビアを中心に活躍中の琴雛ひな、ABEMA『ラブパワーキングダム２』で話題の永尾まりやが久しぶりの登場と、豪華顔ぶれが揃いました。もちろんすべて10ページ超のロンググラビアでお届けします。夏の到来より一足先に、真夏の楽園へ!!

[グラビア(敬称略・登場順)]

山田あい

白濱美兎

ちとせよしの(あまいものつめあわせ)

栗原舞優(虹のコンキスタドール)

琴雛ひな

永尾まりや

豊田ルナ(AND CaaaLL)

●誌面カット山田あい白濱美兎ちとせよしの（あまいものつめあわせ）栗原舞優（虹のコンキスタドール）琴雛ひな永尾まりや豊田ルナ（AND CaaaLL）

※いずれも、『UTB:G Vol.10』誌面掲載グラビアからのカットになります。

【雑誌概要】

『UTB:G Vol.10』

発売：ワニブックス

定価：2,200円(税込)

発売日：2026年6月29日

体裁：A4判・96ページ

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847086767/

★創刊40周年！！

アップトゥボーイ オフィシャルサイト

https://utb.wanibooks-newscrunch.com/