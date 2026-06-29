【メニコン×IMOM COFFEE】スペシャルティコーヒーから広がる交流の拠点へ　メニコン シアターAoiビル内「miru-on cafe」リニューアルオープン

株式会社メニコン

株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 CEO：川浦康嗣）は、本社西館メニコン シアターAoiビル1階のカフェ「miru-on cafe（みるオンカフェ）」が、2026年6月にリニューアルオープンしたことをお知らせいたします。

「miru-on cafe」は、五感を通じて楽しみや喜びを感じていただくことをコンセプトに、2023年5月にオープンしたカフェです。今回のリニューアルでは、スペシャルティコーヒーショップの運営を通じて培ってきた「品質へのこだわり」をもつ株式会社IMOMに店舗運営を委託し、同社が展開するIMOM（イムオム） COFFEEの知見を活かしたコーヒーや軽食、焼菓子等の提供を開始しました。

今回のリニューアルにより、IMOM COFFEEが取り扱うスペシャルティコーヒーを中心としたドリンクメニューを提供します。日常の中で気軽に本格的なコーヒーを楽しんでいただけるカフェとして、メニュー内容を刷新しました。

「miru-on cafe」は、メニコン シアターAoiビルの1階に位置し、近隣にお住まいの方や周辺にお勤めの方にもご利用いただけるカフェです。

IMOM COFFEEのスペシャルティコーヒーや軽食を楽しみながら、一杯のコーヒーをきっかけに交流が生まれ、地域とのつながりを育む場所となることを目指してまいります。



メニコンは、コンタクトレンズを中心とした事業に加え、「みる」に関わる多様な価値の創出に取り組んでいます。

今回のカフェリニューアルを通じて、カフェに訪れる皆さまに、より豊かな時間を提供してまいります。

スペシャルティコーヒーとケーキ店内の様子ランチメニュー

■ 株式会社IMOMよりコメント

「一杯のコーヒーの背景には、豆を育てる人、選ぶ人、淹れる人、それぞれのバックグラウンドがあります。miru-on cafeでは、自社焙煎のスペシャルティコーヒーという確かな品質はもちろん、その商品づくりに多様な人が関わる仕組みも大切にしています。メニコン様の玄関口で、おいしさを入り口にみんなが自然と交わる場所にしていきたいです。」

【店舗概要】

●店舗名：miru-on cafe（みるオンカフェ）

●所在地：愛知県名古屋市中区葵３丁目２１－１９ Menicon Theater Aoi Bldg 1F

●提供内容：スペシャルティコーヒー、軽食、焼菓子等

●リニューアルオープン日：2026年6月8日

●公式サイト：https://miruoncafe.menicon.co.jp/

●Instagram：https://www.instagram.com/miruon_cafe/

＜株式会社IMOMについて＞

株式会社IMOMは、愛知県名古屋市を拠点に、就労支援事業、飲食事業、RPO事業等を展開しています。

飲食事業では、スペシャルティコーヒーショップの運営やカフェ開業支援等を行っています。

●会社名：株式会社IMOM

●本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-6-19 長者町ビル4F

●代表取締役：若山 純

●事業内容：就労支援事業、飲食事業、RPO事業

●公式サイト：https://imom.co.jp/

●Instagram：https://www.instagram.com/imomcoffee

＜株式会社メニコンについて＞

メニコンは、1951年に日本初の角膜コンタクトレンズを開発して以来、「より良い視力の提供を通じて、広く社会に貢献する」という企業スローガンのもと、瞳の安全性を最優先に考えた研究開発、独自の高度な製造技術、そして将来にわたって快適で安心な瞳の健康をサポートするメルスプランを提供しています。レンズ素材やデザインの開発のみならず、コンタクトレンズ総合メーカーとしてレンズケア用品の製造まで、名古屋市を本拠に、世界80カ国以上でグローバルに事業を展開しています。

https://www.menicon.co.jp/company/