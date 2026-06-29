【新刊情報】「後世に伝えなければ。原爆と戦争」その強い想いから生まれた絵本。ひとり生きのびた少女の証言。『生きていてくれて、ありがとう』（あごうしゅうじ・文／ひろみちいと・絵）7/14刊行

株式会社 岩崎書店

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10170167.html

この絵本のお話は、本当に起きたことです。８歳だった少女の記憶

太平洋戦争の末期。敗戦の色濃い毎日。しかし、８歳のすえ子は家族と一緒の毎日が嬉しい。

そんななか、1945年８月６日、すえ子の町、広島に原子爆弾が落とされた。

大好きな３人の姉が家の下敷きに。すえ子は一人這い出たが、姉たちのすぐそこまで火が来ている。姉たちの声を聞いたのはそれが最後。仕事に出ていた両親の生死は不明。戦争孤児となったすえ子に、その後も大変な苦労が続いた。「お母さんが、いつか迎えに来る」と思っていた。思い続けた。90歳になる今も、思っている。

原爆投下前と、戦争孤児となったその後のこと。

この絵本は、あまりにも辛い記憶を辿った証言だ。

・太平洋戦争中の広島が舞台。

・原爆で父母、３人の姉たちを一度に失った８歳の少女が主人公。

・少女は実在し、現在は90歳になる。この絵本の話は彼女の証言。

・筆舌に尽くしがたい悲惨と、平和の有難さを伝える。

「すえ子」が原爆にあってから、80年以上がたちました。

しかし、今も世界のどこかで戦争が続いています。

「すえ子」があじわった悲しみと、それでも見つけた “ 生きるよろこび ”。

その声に耳をすませて、戦争そして平和を、自分のこととして考えてみませんか。

●書籍情報

書名：生きていてくれて、ありがとう

著者名：あごうしゅうじ・文／ひろみちいと・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

判型：A4 頁数：40ページ

対象年齢 ５歳くらい～小学校高学年向き

配本日：2026年7月10日

発売日：2026年7月14日

ISBN：978-4-265-83264-4

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10170167.html

著者プロフィール

あごうしゅうじ

1967年、神奈川県生まれ。岡山大学卒業。著書に『「いのち」と「平和」の演劇を創る』（七つ森書館）、『原爆と朝鮮戦争を生き延びた孤児』（新日本出版社）、絵本『そのときぼくは９さいだった』（新日本出版社）など。

ひろみちいと

1971年、三重県生まれ。Academy of Art University 大学院イラストレーション科を卒業。在学中にMark English 氏やサノカズヒコ氏の講義を受ける。帰国後、イラストレーターの木内達朗氏に師事。一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティ会員。コンセプトは、「グッとくる絵」。