ナルミヤ・インターナショナルの「and D. petit main（アンドディー. プティマイン）」より、2026AWシーズン webモデルを大募集！！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）のブランド「and D. petit main（アンドディー. プティマイン）」より、2026AWシーズンのwebモデルを大募集中です！！

■応募期間

2026/6/26(金)～2026/7/7(火)23:59まで

■応募条件

・90cm～150cmのお洋服が着られるお子様

・男女は問いません

・お子さまのお顔出し可能な方

・Instagramアカウントを公開されている方

・撮影画像や動画をご自身のinstagramや@petitmainandd._official を中心に、他の媒体でも使用することにご同意いただける方。

※パパも一緒に撮影参加可能な方、大歓迎です（お顔出しの有無は問いません）

※ご兄妹でのご応募も大歓迎です！(お一人ずつご応募くださいませ)

■応募方法

こちらのアンケートフォームよりご応募ください。(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWhMeVTNEOgG8QDkly6yyGMTlVH5iJloV5SjQpPHKTJ3iFYA/viewform?usp=dialog)

■andD. webモデルの活動

※下記の活動内容を期間終了まで必ず実施いただける方のみご応募ください※

１.商品ページ（ナルミヤオンライン・zozo・楽天fashion・ワールドオンラインストア）、instagramとinstagram広告に使用する画像の撮影への参加

1～2ヶ月に1度を目安に、都内の撮影現場まで実費でお越しいただきます。

２.andD.の商品紹介投稿

2026年7月末から2026年12月末までの約5ヶ月間、

【 #andd 】【 #and26awアンバサダー 】【 #誰でもディーコーデ】【 #pr 】のタグをつけて

【 @petitmainandd._official 】【 @narumiyaonline_official 】へメンションをつけて投稿

■募集人数

約10名

■撮影

プロカメラマン、プロヘアメイクによる撮影となります。

第1回：2026年7月23日（木）

第2回：2026年8月20日（木）

※現段階で予定している日程になります。

※撮影へのご参加は、第1回もしくは第2回のどちらか一回となります。当選後、ご参加いただく回をご連絡いたします。

※日程は変更になる可能性もございます。

※終日（撮影時間3～4時間）になるので終日空けておいてください

※1人5コーデほどの撮影となります。

撮影場所：(株)ナルミヤインターナショナルの社内スタジオまたは、都内近郊ハウススタジオ

■謝礼

and D.のお洋服上下コーデを撮影ごとにお渡し

■当選発表

7月中旬を予定

※ご参加をお願いする方のみ、instagramのDMにてご連絡いたします。

■注意事項

※「petitmainandd._official」以外からのDMは偽アカウントです。

不審なDMを受け取った場合は送信元を確認し、DMに記載のあるURLへのクリック、情報の記入などは行わないようご注意ください。

本アカウント以外に別のアカウントからDMをお送りすることはございません。

商品発送に関わる個人情報以外にクレジットカード情報など個人情報の入力をご依頼することはございません。

・and D.店頭、店舗へのお電話、SNSのDM・コメントでの応募についてのお問い合わせは、一切お受けできません。

・モデル活動は都合により事前のお知らせなしに変更または終了となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

・サイト掲載画像、順番等へのご要望は受け付けておりません。

・当選時にフォローを外されている、またはInstagramを退会されている方、非公開アカウントは当選の対象外となりますのでご注意ください。

・ご応募は、日本国内にお住いの方に限らせていただきます。

・お預かりした個人情報は、本キャンペーンの選考、選考結果の連絡、お問い合わせ対応のためにのみ利用いたします。

・写真はイメージです。実際の撮影アイテムと異なります。

・当アカウント以外からのDMを受信の上、トラブルに巻き込まれた場合など弊社では一切の責任を負いかねますので、ご注意ください。

詳細を見る :http://instagram.com/p/DaCIuMqSmbT/

and D. petit main アンドディー. プティマイン

Daily （日々の） Dear （大事な ）Dad （パパ）

デイリーウエアを、大事な子どもと、パパにも！

カジュアルで動きやすく着やすい、パパもお揃いで着たくなるくらいファッショナブル。デイリー使いできるロープライスアイテムを提案します。

対象： 3歳-12歳 Girls・Boys / 90-150cm | 大人 / M（ワンサイズ）

アンドディー ブランドページ :https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/49/公式オンラインショップ NARUMIYA ONLINE@petitmainandd. :https://www.instagram.com/petitmainandd._official/公式インスタグラム

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx