Jリーグ 湘南ベルマーレ 2026/27シーズンの新ユニフォームは『アンブロ』ブランドを着用

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開するフットボールブランド『umbro（アンブロ）』が、サッカーJリーグの湘南ベルマーレの2026/27シーズンにおけるユニフォームおよびトレーニングウェアに採用されました。

フィールドプレーヤーのファーストユニフォームは、クラブカラーであるライトグリーンとブルーを基調としています。フィールドプレーヤー、ゴールキーパーいずれのユニフォームにも共通して身頃部分に『アンブロ』のロゴであるダブルダイヤモンドと、Shonan Bellmareの“S”と“B”の柄をプリントしています。ベースの素材には遮熱素材を、脇にはメッシュ素材を採用し、暑い中での選手のプレーをサポートします。

『アンブロ』は、ユニフォームを通して選手のパフォーマンスの向上やクラブの飛躍を後押しするとともに、フットボールブランドとしての一層の認知度向上を図ってまいります。

湘南ベルマーレ 2026/27ユニフォーム特設サイトはこちら(https://www.bellmareuniform.jp)