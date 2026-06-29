子どもたちを酷暑から守る「先回り熱中症対策」｜ 気象データ連動型「糀甘酒指数（こうじあまざけしすう）」搭載の自動販売機、熊谷市 子育て支援・保健拠点施設「くまキッズ」に設置開始！

株式会社IMAGICA GROUP

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社:東京都港区、代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO:長瀬俊二郎）のグループ会社である株式会社ウェザーマップ（本社：東京都港区、代表取締役：森朗）は、独自に開発した「糀甘酒指数（こうじあまざけしすう）」の提供を開始しました。この指数は、気温や湿度などの気象予測データに基づき、熱中症対策として糀甘酒をおすすめする度合いを表した指数です。

新たな熱中症対策として糀甘酒を提案するマルコメ株式会社と暑さ対策日本一に取り組む埼玉県熊谷市が協働し、子育て支援・保健拠点施設「くまキッズ」に新たな自動販売機を設置しました。自動販売機には「糀甘酒指数」を表示する液晶モニターが搭載されています。

自動販売機では、熱中症対策飲料として適したマルコメ株式会社の「糀甘酒」を販売します。そして、提供される指数を活用し、その日の気象条件（気温や湿度など）に応じた最適なタイミングでの“先回り補給”を、モニターを通じて視覚的に呼びかけます。

■ 本取り組みの背景と目的：なぜ「熊谷」の「子育て施設」なのか？

近年、夏の猛暑は厳しさを増しており、なかでも乳幼児や子どもは体温調節機能が未発達であり、大人以上に熱中症のリスクが高いとされています。

そこで、子どもや保護者が集まる熊谷市の子育て支援・保健拠点施設「くまキッズ」にて、気象のプロフェッショナルであるウェザーマップの糀甘酒指数により視覚的に暑さへの警戒を促し、マルコメ株式会社の糀甘酒を用いて、お米由来の自然な水分・塩分補給（※製品仕様に準ずる）を提案する、新しい熱中症適応行動の普及を目指します。

■ 気象データ連動型「糀甘酒指数」とは

各地の気象予測データ（気温や湿度等）をもとに、熱中症対策にぴったりな「糀甘酒」のおすすめ度を4段階の星マーク（★）で表した指数です。自動販売機に設置されたモニターを通じ、今日の暑さに合わせて「糀甘酒」を飲むことで、暑さに負けない身体づくりを先回りしてサポートします。

■ 4段階の指数レベルとメッセージ

自動販売機のモニターには、毎朝の気象予測と連動して以下の4つのメッセージが切り替わり、施設を訪れる親子へスマートに注意喚起を行います。

レベル1★☆☆☆：毎日の健康習慣として糀甘酒を飲もう！

レベル2★★☆☆：熱中症になる前の栄養補給に糀甘酒を飲もう！

レベル3★★★☆：熱中症警戒！ヘトヘトなカラダのために糀甘酒を飲もう！

レベル4★★★★：最警戒レベルの暑さ！熱中症対策の切り札として糀甘酒を飲もう！

■ 設置概要

設置期間： 2026年6月18日～8月31日

設置場所： 熊谷市子育て支援・保健拠点施設「くまキッズ」（埼玉県熊谷市石原3丁目27番地）

■メディア向け

熊谷・糀甘酒指数のオフィシャル映像・画像のご用意がありますのでお問い合わせください。

＜株式会社ウェザーマップについて＞

・会社名：株式会社ウェザーマップ

・代表者：代表取締役社長 森 朗

・所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番7号 The Hexagon 5F

・資本金：1,000万円

・事業内容：各種気象情報配信、オリジナル指数、独自予報、全国各地のTV・ラジオ等での天気予報解説・番組制作サポート業務、気象予報士による講習・講演会、気象予報士受験講座

・URL：https://www.weathermap.co.jp/

・Facebook：https://www.facebook.com/weathermap

・X：https://twitter.com/wm_osaru

・YouTube：https://www.youtube.com/@weathermap-movie

＜株式会社IMAGICA GROUPについて＞

1935年の創業以来、新たな「映像」の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に"驚きと感動"を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。



・会社名：株式会社IMAGICA GROUP（IMAGICA GROUP Inc.）

・本社 ：〒105-0022 東京都港区海岸1-14-2

・代表者： 代表取締役社長 社長執行役員

グループCEO 長瀬 俊二郎

・設立 ： 1974年6月10日（創立：1935年2月18日）

・資本金： 1億円

・URL： https://www.imagicagroup.co.jp/

・事業内容：コンテンツ事業、映像制作技術事業、ゲーム事業、計測ソリューション事業等を営むグループ会社の事業の統括。

IMAGICA GROUPは、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通に至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。