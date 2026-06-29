リデルの12年分のSNS・インフルエンサーマーケ「ナレッジAI」が、24時間 “相談し放題” で５万円。

LIDDELL株式会社

SNS・インフルエンサーマーケティングを中核に、ファン・コミュニティとAIを掛け合わせた「人を基軸としたマーケティング事業」を展開するLIDDELL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 晃一、以下リデル）は、創業以来 12年・累計 7,000社以上の支援で培ったSNSナレッジを、AIとして活用できる新サービス「リデル SNSナレッジAI」を、2026年6月30日（火）よりβ版として提供開始いたします。

■「いつでも、SNSの専門家に相談できる」

SNSコンサルティングは一般的に、簡易的なアドバイスで 20万円～、本格的な戦略立案では100～300万円ほどを要するものでした。本サービスは、その知見をAIに凝縮し、 24時間 365日、使い放題で月額５万円という、これまでにない価格と使い方で開放するものです。

SNS・インフルエンサーマーケティングの戦略は、従来のマーケティングとは別物の、特殊でユーザー的・属人的な領域です。だからこそ「どこに頼めばいいか分からない」「総合コンサルは高いのに専門外」という企業が後を絶ちません。リデルは、その課題そのものに、 12年分の知見で応えます。

■そもそも、SNS戦略は「どこに頼めばいいか分からない」

SNS・インフルエンサーマーケティングの戦略は、これまでのマーケティングとは別物です。テレビや広告のように予算を投下すれば届くものではなく、一人ひとりの「個人の影響力」と、ファンの感情が起点になる、極めて特殊で属人的な領域。だからこそ、企業の中だけで設計するのは難しいのが実情です。

ところが、その受け皿が、世の中にほとんどありません。

- SNS戦略の相談やKPI設計といった基本的なことでさえ、どこに頼めばいいのか分からない。- 大手コンサルや代理店に頼んでも費用は高額。しかもSNSは専門外のため、アドバイスが表面的になりがち。- いざ専門家に相談できても、費用は 20万～300万円。「これって正しいのか？」と気軽に依頼はできません。- ノウハウが人に依存し、担当が変わると質も変わる。

その結果、「本当はもっと早く・気軽に、分かっている人に相談したい」という現場の声が、行き場を失っていました。

必要なのは、SNSを片手間で扱う総合コンサルではありません。

この特殊な領域に 12年・ 7,000社・５万人と向き合ってきた専門家の知見に、いつでもアクセスできること。

「リデル SNSナレッジAI」は、それを月５万円・使い放題で実現します。

12年分の知見を、AIを通じて、いつでも・何度でも・定額で。

思いついた瞬間に相談でき、深夜でも、週末でも、答えが返ってきます。

■何をAIとして使えるのか｜リデルの 12年が、ここに入っています。

リデルがこれまで蓄積してきたナレッジを、AIが学び、相談相手として活用できる状態にしました。

これらは単なる情報ではありません。リデルが現場で勝ち負けを重ねながら磨いてきた「再現性のある考え方」です。それを、AIがいつでも引き出せる形にしました。

■こんな相談が、いつでもできる。

- 「このアカウント、いま何を改善すべき？」と、現状をぶつけて方向性をもらう- 「KPIを設定して、その根拠も出して」と稟議資料を一緒につくる- 商品やターゲットを伝え、SNS戦略の骨子を一緒に組み立てる- 「どんなインフルエンサーが合う？」を、５万人と向き合ってきた知見から相談する- 投稿企画・キャンペーンのたたき台をその場で出してもらう- 過去の費用対効果の考え方をもとに、施策の優先順位を整理する- 「この打ち手、リデルならどう考える？」というセカンドオピニオンを得る

小さな疑問から本格的な戦略設計まで回数を気にせず、思いついたときに相談できます。

■圧倒的な価格｜数百万円の知見を、月５万円で。

これまで一回の戦略立案に数百万円を要した知見が、月５万円で、何度でも。 β版だからこそ実現した、リデル史上もっとも手の届きやすいSNS支援です。

お問合せ・お申込みはこちら ▶︎ https://influfect.com/news/8263/

■「私たちが、最初のユーザーです。」

リデルは、このSNSナレッジAIを、まず自社のSNS・インフルエンサーマーケティング業務で使い、改善を重ねてきました。

- 試す ―― 実際の支援業務で社内チームが活用し、効果と課題を検証する- 改善する ―― 検証をもとに調整を重ね、回答の精度と使いやすさを高める- 標準化する ―― リデルの考え方を、再現性ある形でAIに定着させる- 開放する ―― 磨き上げた知見を、β版として広くお届けする

社内で使い、磨き上げてから提供する。

だからこそ、「実務で本当に使える」SNSナレッジAIをお届けできます。

■β版について

本サービスは現在β版です。より良いサービスへ育てていくため、以下をあらかじめご了承ください。

- 提供機能・回答内容・対応範囲は、改善のため予告なく変更される場合があります。- β版特別価格（月額５万円・使い放題）は、提供期間・条件が変更となる可能性があります。- AIの回答は意思決定を補助するものであり、最終的な判断はお客様にてお願いいたします。- ご利用にあたっての推奨環境・初期セットアップ等の詳細は、お問い合わせ時にご案内します。

■今後の展望

リデルは、本サービスを起点に、SNS・インフルエンサーマーケティングの知見をAIとして開放する取り組みを段階的に拡張してまいります。将来的には、企業ごとの業務フローに合わせたAIエージェントの個別構築・内製化支援へと発展させ、SNS戦略から実行・運用までを一気通貫で支える体制を整えてまいります。

リデルはこれからも「個人の影響力を、人々の未来のために。」というミッションのもと、テクノロジーを駆使して人の可能性を最大限に引き出し、企業課題の解決に取り組んでまいります。

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11944/table/528_1_97c6768ef9f822738bb7cb85ebf03aef.jpg?v=202606291051 ]

お問合せ・お申込みはこちら ▶︎ https://influfect.com/news/8263/

※ 初期セットアップ費用（ 20万円）や、個社ごとの業務フローに合わせた個別構築・研修・伴走支援

などは、別途お見積もりとなります。

※本サービスは半年契約からのご提供となります。

【本件に関する報道関係のお問合せ】

リデルでは本プレスリリースに関する内容のほか、「SNSナレッジAI」「AIエージェント」「業務自動化」「SNS・インフルエンサー」「ファン・コミュニティ」「AIプロダクト」関連の市場動向・トレンド・ナレッジ・各種データなどを共有すると共に、取材についても積極的にご対応させていただきます。また弊社役員や専門スタッフに関する取材も承っております。お気軽にお問合せください。

リデル株式会社 担当：鈴木

メール：pr@liddell.tokyo

電 話：03-6432-9806

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リデル株式会社 / LIDDELL Inc.

コーポレートURL：https://liddell.tokyo/

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