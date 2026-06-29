【金利引上げ】1年もの円定期預金 年1.30％（税引後 年1.03％)

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 健二、以下 auじぶん銀行）は、１年もの円定期預金金利を2026年6月29日（月）から改定し、年0.51％（税引後 年0.40％）とします。

これにより、2026年6月1日（月）から実施中の夏のボーナスキャンペーンにおいて、2026年6月29日（月）以降にお預け入れの場合、１年もの円定期預金金利が年1.30％（税引後 年1.03％)で、１年もの円定期預金金利として当社過去最高です。

円定期預金金利

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/536_1_318d33124578e494d52cac2bd98c91d7.jpg?v=202606291051 ]

※金利は税引前の年利率です。利息には、「復興特別所得税」を含め、20.315％の源泉分離課税（国税 15.315％、地方税 5％）が適用されます。

※金融情勢などによって予告なく変更する場合があります。商品の詳細および最新の利率は当社ウェブサイトにてご確認ください。

円定期預金：https://www.jibunbank.co.jp/products/yen_deposit/

夏のボーナスキャンペーン：「夏の1年もの特別金利キャンペーン」

キャンペーン期間中の2026年8月31日（月）まで、1年もの円定期預金の新規お預け入れに対して、通常金利年0.51％（税引後 年0.40％）（注1）に年0.79％（税引後 年0.62％）を上乗せし、通常時の約2.5倍となる特別金利年1.30％（税引後 年1.03％）を提供します。

なお、金利引上げ前の2026年6月1日（月）から6月28日（日）の間にお預け入れされた場合、改定前の金利が適用されますが、中途解約の上で改めて2026年6月29日（月）以降にお預け入れいただくことで、引上げ後の金利が適用されます。中途解約のお手続きは、スマートフォンアプリおよびインターネットバンキングで行えます。

詳細は下記auじぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2026/20260601_summer_yen_deposit/

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」する銀行へとさらなる発展を遂げてまいります。

以上

（注1）2026年6月29日時点。

※金融情勢の変化などにより、キャンペーンは予告なく変更・中止する場合があります。

【キャンペーンの概要】「夏の1年もの特別金利キャンペーン」について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/536_2_4ea31f4b7609e0f32669d8cb90ce2868.jpg?v=202606291051 ]