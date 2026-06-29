日本レコード協会 会長交代について

一般社団法人日本レコード協会

一般社団法人日本レコード協会（以下「当協会」）は、6月26日に開催された第588回理事会において、新会長に林真司副会長（エイベックス株式会社 代表取締役CFO）を選任いたしました。任期は2026年6月26日から2028年定時総会終結時までとなります。

林新会長は、約14年にわたり当協会理事を務め、副会長、予算委員会委員長等の要職を歴任してまいりました。

また、村松俊亮前会長は任期満了により退任いたしました。

【林真司（はやししんじ）新会長の略歴】

1964年 6月8日生

1990年 エイベックス・ディー・ディー株式会社（現：エイベックス株式会社） 入社

1993年 エイベックス株式会社 取締役

1996年 同社 常務取締役

2010年 同社 代表取締役CBO

2018年 同社 代表取締役CFO（現任）

※ 当協会役員歴

理事 ：2012年1月16日～

副会長：2014年6月27日～2026年6月26日

会長 ：2026年6月26日～

【林新会長コメント】

この度、会員社の皆様からご推挙いただき、日本レコード協会会長に就任いたしました。

皆様のご理解とご協力を賜りながら、日本音楽の海外展開および適正な対価還元のための基盤整備をはじめ、レコード産業の振興と音楽文化の発展に向けて、力を尽くしてまいる所存です。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

【村松前会長コメント】

この度、6月26日をもちまして任期満了により退任いたしました。5年間の在任中に賜りました皆様からの格別のご支援に対し、心より御礼申し上げます。

林新会長のもと、日本レコード協会への変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。皆様のご健勝と業界のさらなる発展を祈念いたします。

以上