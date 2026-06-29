2026年度定時総会を開催

一般社団法人日本レコード協会

一般社団法人日本レコード協会は6月26日、定時総会を開催いたしました。2025年度事業報告および決算報告の審議・承認が行われた後、役員の選任が実施され、理事・監事ともに候補者全員が承認されました。

また、定時総会後に開かれた理事会において、林真司氏が会長に、藤倉尚氏、片岡恵介氏、小野朗氏、辻野学氏の4名がそれぞれ副会長に選任されました。村松俊亮氏は任期満了により会長を退任し、特別顧問に就任しました。

役員任期は2028年定時総会までの2年間となります。

[役員一覧] （2026年6月26日現在）

- 会長林 真司（エイベックス株式会社 代表取締役CFO）- 副会長藤倉 尚（ユニバーサル ミュージック合同会社 社長兼最高経営責任者）- 副会長片岡 恵介（日本クラウン株式会社 代表取締役社長）- 副会長小野 朗（ビクターエンタテインメント株式会社 代表取締役社長）- 副会長 （新任）辻野 学（株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 代表取締役 執行役員社長）- 専務理事佐藤 朝昭（一般社団法人日本レコード協会）- 常務理事楠本 靖（一般社団法人日本レコード協会）- 理事土門 義隆（日本コロムビア株式会社 代表取締役社長）- 理事古川 公平（キングレコード株式会社 取締役会長）- 理事栗田 秀樹（株式会社テイチクエンタテインメント 代表取締役社長）- 理事北島 浩明（株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ 代表取締役社長）- 理事大熊 一成（株式会社ポニーキャニオン 代表取締役社長）- 理事岡田 武士（株式会社ワーナーミュージック・ジャパン 代表取締役社長 兼CEO）- 理事山川 洋平（株式会社バップ 代表取締役社長執行役員）- 理事後藤 豊（株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント 代表取締役社長）- 理事松岡 祐治（株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ 代表取締役社長）- 理事鈴木 孝明（株式会社バンダイナムコミュージックライブ 常務取締役）- 監事氏田 卓史（株式会社ドリーミュージック 代表取締役社長）- 監事 （新任）永田 恵介（株式会社よしもとミュージック 代表取締役社長）- 監事石田 英遠（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士）- 最高顧問依田 巽（株式会社ドリーミュージック 取締役最高顧問）※「巽」は正しくは旧字体- 特別顧問村松 俊亮（株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役会長）

※須貝あゆみ氏は6月26日付で理事を退任し、事務局長としての職務は継続いたします。

※鈴木豊康氏は6月18日付で監事を、畑陽一郎氏は6月26日付で顧問をそれぞれ退任いたしました。

以上