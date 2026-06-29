皆さまの祝意を「社会的価値の創造」へつなげる寄付のかたち「こころの花束」の導入について

三井住友カード株式会社三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）およびＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：高橋 照正、以下：ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス）は、特定非営利活動法人ジャパンハート（所在地：東京都台東区、理事長：吉岡 春菜、以下：ジャパンハート）が提供する「こころの花束」を導入しましたので、お知らせいたします。

■「こころの花束」の概要

「こころの花束」は、2004年に設立された日本発祥の国際医療NGOであるジャパンハートが提供する寄付スキームです。企業の人事異動、事務所移転、周年事業などの際に、祝電や祝花などに代えてジャパンハートへ寄付いただくことで、国内外の医療支援活動につなげるものです。寄付いただいたお取引先さまの情報は、ジャパンハートを通じて三井住友カードおよびＳＭＢＣコンシューマーファイナンスに提供されます。

■皆さまからの祝意を「社会的価値の創造」へ

「こころの花束」をご利用いただくことにより、ジャパンハートが行う国内外の医療支援活動へのサポート、そして祝意の輸送・管理・廃棄に伴うCO2排出や資源消費などの環境負荷低減に貢献する取り組みを開始いたします。また、三井住友カードおよびＳＭＢＣコンシューマーファイナンスとしても、これまでお取引先の皆さまから祝意を頂戴した際に発送していた御礼状に代わり、御礼状の郵送料などに相当する金額をジャパンハートへの寄付に充当させていただきます。 詳細につきましては、以下のサイトをご参照ください。

寄付先：ジャパンハート「こころの花束」（三井住友カードおよびＳＭＢＣコンシューマーファイナンス専用サイト）(https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/smbc-card_smbc-cf)

三井住友カードおよびＳＭＢＣコンシューマーファイナンスは、今後も「社会的価値の創造」のフロントランナーとして、人々の幸せがあふれる社会の実現に貢献してまいります。