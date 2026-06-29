リカバリーウェアReD 山手線・御堂筋線で車両ジャック！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社⾧：松下剛）は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェア「ReD（レッド）」は7 月10 日にブランドローンチから1 周年を迎え、ファーストアニバーサリーキャンペーンを実施することをお知らせします。

（1 周年記念特設サイト：https://www.mtgec.jp/red/shop/pages/1st-anniversary.aspx）

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、発売からこれまでにお寄せいただいたお客様の声をもとにした特別ビジュアルを公開します。本ビジュアルは、山手線および御堂筋線の車両ジャックをはじめ、さまざまな形で展開します。また、ブランドアンバサダーである大泉洋さんからのスペシャルメッセージもYouTube や公式SNS にて期間限定で公開。さらに、キャンペーン期間中には税込1 万円以上ご購入いただいたお客様へ、ノベルティをプレゼントします。※

※一部店舗限定、数に限りがございます

なくなり次第終了いたします

大泉洋さんからのスペシャルメッセージ

ブランドアンバサダーの大泉洋さんからReD 1 周年を記念したスぺシャルメッセージをいただきました。スペシャルメッセージ：https://youtu.be/J2xoTkNas_w

1 周年特別ビジュアルとは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J2xoTkNas_w ]

リカバリーウェアReD は、発売以来多くのお客様より嬉しいお言葉をいただいております。

本ビジュアルは、2025 年7 月10 日～2026 年4 月9 日までにReD 公式オンラインストアにお寄せいただいたお客様のリアルなお声※を反映しています。普段からReD をご愛用いただいている皆様からはじめましての皆様まで、多くのお客様に知っていただきたく、東京/大阪にて車両ジャックを展開します。ぜひ皆様にも「あるある」と共感いただける部分を探していただければと思います。

※弊社にて抜粋・一部編集しています

車両ジャック詳細※

【山手線】

掲出媒体：JR 山手線

掲出期間：2026 年7 月1 日(水)～15 日(火)

掲出内容：JR 山手線 E235 系 1 編成（11 両）

【御堂筋線】

掲出媒体：Osaka Metro（大阪メトロ）御堂筋線

掲出期間：2026 年6 月29 日(月)～7 月11 日(土)

掲出内容：大阪メトロ御堂筋線1 編成（10 両）

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

期間限定ノベルティプレゼント

■キャンペーン内容

期間中に対象店舗で、税込10,000 円以上お買い上げのお客様に

「ReD カラビナ付クリアボトル」をプレゼントします。

■期間：2026 年6 月29 日(月)～8 月2 日(日)※

■対象店舗：ReD 公式サイト、直営店

※ReD 公式サイトでは6 月29 日(月)10:00～8 月2 日(日)23:59 注文確定分まで

ReD 直営店では6 月29 日(月)各店舗営業開始時間から8 月2 日(日)営業終了時間まで どちらもなくなり次第終了

ReD とは

ReD は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8 種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH(R)」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し再び肌へ放出することで血行を促進。インナーウェアからスリープウェア、ソックスまで取り揃えた幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFE を応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/(https://www.mtgec.jp/red/)

独自開発繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReD に使用されているVITALTECH(R)は、MTG 独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8 種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm 以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReD はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。

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