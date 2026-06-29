【6月29日発売】内装までこだわった建物づくりを手取り足取り学べる！　最新バージョンに対応した「Nintendo Switch版 マインクラフトインテリア建築ガイド 改訂版」が登場！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年6月29日(月)に『Nintendo Switch版 マインクラフトインテリア建築ガイド 改訂版』 定価：1,089円（税込）を発売いたしました。

本書は、マイクラ世界で建築物の内装や家具などインテリア全般の作り方を初心者にもわかりやすく解説した1冊。建築の基礎となるブロックの種類や使い方から初心者向けにレクチャー。椅子やソファ、暖炉といった家具づくりの基本を学んだうえで、リビングやショップ、酒場、高級ホテル風ロビーなど全15作品の制作に挑戦できます。屋内のレイアウト方法は平面図付きでわかりやすく紹介。さらに巻末では染色や旗を使った模様による表現も掲載し、世界観に合わせたオリジナルのインテリアづくりを楽しめます。

マインクラフトでインテリアづくりに挑戦したいならまずはこの1冊！

本書は、2021年に刊行された『マインクラフトインテリア建築ガイド（小社刊）』をベースとして、マインクラフトの最新バージョンに用語や操作方法などを対応させた再編集版になります。



本書を読めば、モダンでおしゃれなリビングやシステムキッチン、街角にあるようなフラワーショップやアパレルショップ、RPGに出てくるようなファンタジー系の武器・防具屋、酒場といった、多種多様な世界観に寄り添った建造物のインテリアを作成できます。自身が作った建造物の内装までこだわりたい人に最適な1冊です。

基本の家具作りからはじめられて初心者でも安心！

インテリアづくりに欠かせないのがバリエーション豊かな家具です。本書は、建築の基本となるブロックの積み方・つなげ方のルール、そして、各種ブロックの名称や特徴などを、順を追ってしっかりと初心者にもわかりやすく解説しています。



まずは、代表的な家具の椅子、テーブル、ソファ、シャンデリア、暖炉の基本的な作り方を習得し、それから本書で掲載している全15作品にチャレンジしてみましょう。それぞれの作品には、どこになにを配置するのかひと目でわかる平面図が添えられています。本書を読めば、ゴージャスで落ち着いた雰囲気で圧巻の高級ホテルのようなロビーも作れます！

自分好みに色を染めたり旗に模様を描くコツも紹介！

巻末特集では、アイテムをさまざまな色に染めてよりオリジナリティを演出できる染色の方法を収録しています。素材別の染色方法や染料一覧が掲載され、誰でも迷わず染色に挑戦できます。

さらに、色を変えるだけではなく模様を描くこともできるアイテム「旗」を使った凝った表現技法も紹介。染色や模様の仕組みを理解すれば、より世界観にあったオリジナルのインテリアを制作できます。

【商品概要】

Nintendo Switch版 マインクラフトインテリア建築ガイド 改訂版

著者：ゲットナビ編集部

定価：1,089円 (税込)

発売日：2026年6月29日(月)

判型：A5

ISBN：9784651206097

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651206093(https://www.amazon.co.jp/dp/4651206093/)

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18592903

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107718338