アイデムフォトギャラリー［シリウス］ 写団「櫂」ニッコールクラブ池袋支部　写真展「素描のまち～東京NOW」 期間：2026年7月2日（木）～7月8日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は写団「櫂」ニッコールクラブ池袋支部 写真展「素描のまち～東京NOW」を7月2日（木）～7月8日（水）に開催いたします。

写団「櫂」ニッコールクラブ池袋支部 写真展「素描のまち～東京NOW」

昔から東京に暮らし、変わり行く街を見ている。

近年外国旅行者が増えているが、東京の何を見て何を感じているのだろうか？

新しい街並みの渋谷や銀座だけでなく、古い街並みの浅草なども魅力に違いない。

季節を感じながら東京を歩き、スケッチするようにスナップをしている。

開発され発展していく町や昔の面影を色濃く残したままの町。

集まった写真には『素描のまち』としての東京の現在の暮らしの一面が表現

されていると思う。

ご高覧、ご講評賜れば幸いです。

（出展枚数 44点）

写真展の様子は「シリウスブログ」でもご紹介します！

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