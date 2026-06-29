全国の日本酒ファンが集う「キラクニ金山駅本店」、夏限定“夏酒フェア”を開始。希少銘柄を含む季節の日本酒を飲み比べ

dsp株式会社

■1. 企画背景

キラクニ金山駅本店は、日本酒好きが集まる海鮮居酒屋として、全国各地の銘酒や希少銘柄を常時50種類以上取り揃えています。

十四代やNo.6、而今、飛露喜、鍋島など、普段はなかなか出会えない銘柄もリーズナブルに楽しめることから、日本全国はもちろん海外からも日本酒ファンが訪れる店舗へと成長してきました。

四季によって表情を変える日本酒の魅力を、より多くのお客様に知っていただきたいという想いから、このたび季節限定企画として「夏酒フェア」を開催します。

夏酒ならではの爽快感や軽やかな飲み口を通じて、日本酒の新たな魅力を発信してまいります。

⸻

■ 2. 企画の全貌

今回の「夏酒フェア」では、全国の酒蔵から厳選した季節限定の夏酒を期間限定で提供します。

ラインナップには、爽やかな飲み口が魅力の「たけちよ」、透明感あふれる旨みが特徴の「羽根屋」、夏限定ラベルで人気を集める「人魚ラベルの夏酒」、ロックで楽しむ新感覚の「どぶ夏Rock」、フレッシュで微発泡感も楽しめる「風の森 ALPHA1」、そして夏の夜空を思わせる華やかな味わいの「栄光富士 SHOOTING STAR」など、個性豊かな夏酒が勢揃い。

いずれも暑い季節に合わせて造られた限定酒で、軽快な口当たりや爽快なキレ、瑞々しい香りを楽しめるのが特徴です。

北海道直送の旬の海鮮や豪快な海鮮料理との相性にもこだわり、料理と日本酒が互いの旨みを引き立て合うペアリングを提案。季節限定の一杯だからこそ味わえる、日本酒の新たな魅力を体験できます。

キラクニでは、日本酒を「飲む」だけではなく、「季節を楽しむ文化」として発信しています。

今後も四季折々の限定酒や希少銘柄を積極的に取り揃え、日本酒好きはもちろん、これから日本酒を楽しみたい方にも新たな出会いを届けてまいります。

⸻

■3. メディアの皆様へ

キラクニ金山駅本店は、海鮮居酒屋の枠を超え、日本酒文化を発信する場として挑戦を続けています。

料理・日本酒・接客、そのすべてを通じて、「日本酒をもっと身近に、もっと楽しく」をテーマに、新たな価値を提案してまいります。

ぜひこの機会に、夏だけの味わいをご体感ください。

取材のご依頼・お問い合わせは、下記までご連絡ください。

運営：dsp株式会社

担当者：廣田

電話番号：052-684-7625

メールアドレス：ta2yeaaah@gmail.com

夏しか出会えない一杯がある。