レスポートサックと美容家・神崎恵さんとのコラボコレクション第4弾が7/8(水)に発売。

株式会社 レスポートサック ジャパンLeSportsac×Megumi Kanzaki

N.Y.発バッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」は、美容家・神崎恵さんとのコラボレーションコレクションの第4弾を2026年7月8日（水）に発売いたします。

本コレクションは、神崎氏ならではの視点でデザインされた、美しく機能的なアイテムが揃う特別なラインナップです。 今回は、上品な艶とマニッシュな質感が目を引くサテン調素材を新たに採用した、シックなブラックとベージュが新登場。新型のミニボストンや縦型トートに加え、発売のたび即完売となる大人気バックパックは新色で登場。ワードローブに遊び心を添えるキュートなハートとチェリー柄もラインナップします。全16SKU展開。

〈Smart Daily Boston〉

Smart Daily BostonSmart Daily BostonSmart Daily Boston

初登場となるミニボストンバッグ。スタイリングをスマートに引き締めながら、見た目以上の収納力を叶えます。サテン調素材を使用したソリッドのブラックとベージュは、ジップや大きめのビスにシルバーカラーを利かせたエッジィなアクセントが魅力。一方、遊び心溢れるチェリー柄とハート柄は、程よいボリューム感の柔らかなキルティング素材で仕立てています。

Smart Daily Boston(スマート デイリー ボストン)

H17×W28×D13cm \28,600

カラー展開：ハートグミキルト、チェリーソーダキルト、アップルジンジャーメタルジッパー、ブラックキャンディーメタルジッパー ※チェリー柄は限定店舗展開となります。

〈Smart Carry Tote〉

Smart Carry ToteSmart Carry ToteSmart Carry Tote

ハンサムなムードを纏った縦型トートも初登場。滑らかなサテン調の生地と、フロントに利かせたメタルジップのコントラストが、洗練されたモード感を演出。ハンドルには芯材を入れることで、肩掛けした際の負担を軽減。お仕事シーンはもちろん、日常へと溶け込むスマートなトートバッグです。

Smart Carry Tote(スマート キャリー トート)H46×W43×D4cm \25,850

カラー展開：アップルジンジャーメタルジッパー、ブラックキャンディーメタルジッパー

〈Smart Flap Backpack2〉

Smart Flap BackpackSmart Flap BackpackSmart Flap Backpack

コラボレーションのたびに即完売する、人気のバックパックが新色で登場。今回はブラックとベージュのオーセンティックな2色がラインナップ。A4書類やノートPCが余裕で収まるサイズ感に加え、大人の日常に寄り添うディテールも満載。500mLのボトルがすっぽり入る深めのサイドポケットや、内側には長財布がすっぽりと収納できる大きめファスナーつきポケットも。また、左右の背面ファスナーからはフラップを開けずにPCポケットにアクセスが可能。使い心地の良さを追求したデザインは、日常使いからお仕事シーンまで幅広く活躍します。

Smart Flap Backpack2(スマート フラップ バックパック2)H40×W30×D15cm \30,800

カラー展開：アップルジンジャー、ブラックキャンディー

〈Perfect Cosme Pouch2〉

Perfect Cosme Pouch2Perfect Cosme Pouch2Perfect Cosme Pouch2

２つのジップファスナーで仕分けがしやすい大きめサイズのコスメポーチ。フロント面のファスナーポケットにはリップを見やすく立てて収納できるリップホルダー付き。メインの収納部には、ポーチの中でばらつきがちなアイライナーやブラシといった“軸ものコスメ”をすっきりまとめられるスマートなポケットを搭載。ポーチの中身も美しく出し入れができます。

Perfect Cosme Pouch2(パーフェクト コスメ ポーチ2) H15×W19×D7cm \8,800

カラー展開：ハートグミキルト、チェリーソーダキルト、 アップルジンジャー

〈Beauty Makeup Pouch〉

Beauty Makeup PouchBeauty Makeup PouchBeauty Makeup Pouch

持ち運びに便利なコスメポーチ。開口部はラウンドファスナーで大きく開き、コスメが取り出しやすい仕様。内側にはゴムのオープンポケット1つと、リップを見やすく立てて収納できるリップホルダーが4つ付いており、コスメ類が綺麗に仕分けできる仕様になっています。手のひらに収まるサイズ感でありながら、計算された抜群の収納力を誇るのが最大の魅力です。

Beauty Makeup Pouch(ビューティー メイクアップ ポーチ )H9×W16×D5cm \7,700

カラー展開：ハートグミ、チェリーソーダ、 アップルジンジャー

〈Micro Weekender Charm〉

Micro Weekender CharmMicro Weekender Charm

バッグにプラスして楽しめるミニサイズのバッグ型チャーム。立体的でコロンとしたフォルムがチャーミング。シンプルなバッグのアクセントにするのはもちろん、同柄のボストンとセットで使うのもおすすめです。

Micro Weekender Charm(マイクロ ウィークエンダー チャーム) H8×W11×D6cm \8,800

カラー展開：ハートグミ、チェリーソーダ

【コレクション名】

LeSportsac × Megumi Kanzaki

【発売日】

2026年7月8日（水）

【特集ページ】

https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/26su_megumikanzaki

【販売店舗】

・全国レスポートサックストア

※販売店舗は、特集ページ内にてご覧いただけます。

・レスポートサック公式オンラインストア

・その他オンラインストア

-information-

コレクション発売を記念し、POP-UPストアがオープン。

限定アイテムの販売もございます。

店舗：ジェイアール名古屋タカシマヤ

開催期間：2026年7月8日(水)～7月14日(火)

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 1階 南エスカレーター横 イベントスポット

店舗：博多阪急

開催期間：2026年7月8日(水)～7月14日(火)

福岡県福岡市博多区中央街1-1 1階プロモーションスペース